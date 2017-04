“Da due a tre”, incontro per neo-genitori

Tempo libero generica

L’Associazione di Promozione Sociale TraMama, con il patrocinio del Comune di Induno Olona e la collaborazione di Casa Maternità Montallegro e centro di psicoterapia Family Home organizza un incontro dal titolo “Da due a tre – Ri-conoscersi genitori nella coppia che cambia”. L’evento è in programma per venerdì 7 aprile, alle 20 e 30.

Diventare genitori infatti, è un passaggio che modifica la struttura della famiglia e la sua organizzazione, implica un cambiamento significativo per la coppia. Come far si che questo transito costituisca un momento per ritrovarsi anziché perdersi? A questa domanda risponderanno la Dottoressa Jessica Conza, la Dottoressa Alessandra Danieli, la Dottoressa Chiara Gerosa, psicologhe e psicoterapeute.

Tramata è un’associazione di promozione sociale nata nella Casa Maternità Montallegro, quale punto di riferimento. Propone ai soci serate di incontro e confronto tra genitori e figure professionali, conferenze e giornate a tema sulla genitorialità e la prima infanzia, gravidanza, parto, nascita, allattamento, puerperio, svezzamento e alimentazione del bambino, prevenzione e cura delle malattie nel bambino piccolo. Gli incontri promossi dall’associazione sono in programma alla Biblioteca del comune di Induno Olona in via Piffaretti 2.