Da Milano a Messina, 12 registi per il film sul digitale e internet

7038170 - director's chair with megaphone and clapper board on a wood floor under a spotlight

Dodici registi. Tra questi vi è anche colei, o colui, che guiderà la realizzazione del docufilm dedicato al mondo di internet e ai cambiamenti che il digitale ha portato. Un progetto cinematografico nato in occasione dei 20 anni di Varesenews e che avrà una propria vita anche nei cinema. Il film è già in fase di pre-poduzione ma per portarlo a termine serve un professionista con una provata esperienza nel mondo del documentario. Un mese fa abbiamo quindi aperto un bando a cui hanno partecipato 223 videomaker provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero.

Tra questi 223 candidati, basandoci sui curriculum e su alcuni dei lavori da loro segnalati, abbiamo scelto 12 registi che adesso saranno studiati nel dettaglio dalla produzione Varese Web. Ecco i nomi di coloro che sono entrati in questa short list (in ordine alfabetico):

- Paolo Boriani, 37 anni – Milano – Regista

- Massimo Coglitore, 47 anni – Messina – Regista

- Alessandro Damiani, 33 anni – Varese – Architetto e Videomaker

- Massimo Donati, 44 anni – Milano – Regista

- Simone Gandolfo, 37 anni – Roma – Regista

- Naù Germoglio, 44 anni – Milano – Regista

- Stefano Girardi, 43 anni – Milano – Regista

- Alessandro Leonardi, 28 anni – Milano – Regista, Operatore, Documentarista

- Gaetano Maffia, 51 anni – Varese – Regista

- Francesco Giuseppe Raganato – 39 anni – Milano – Regista

- Giorgia Soi, 41 anni – Milano – Regista

- Andrea Stagnitto, 29 anni – Verona – Regista, produttore e direttore creativo

Il nome del regista selezionato per dirigere il film, e che si aggiudicherà il contratto di 10mila euro per la realizzazione dell’opera, sarà annunciato il 20 aprile, durante la serata in programma al Teatro Santuccio di Varese, durante la quale prenderanno ufficialmente il via tutte gli eventi legati anche ai 20 anni di Varesenews. Potete prenotare il vostro posto qui.

Ecco le altre iniziative legate alla realizzazione del film, dal Social Team per la promozione alla mappatura dei varesini che vivono all’estero:

IL FILM

Quest’anno Varesenews compie vent’anni e per festeggiare ha deciso di organizzare tantissime proposte: confronti, incontri, feste, iniziative “digitali” ma soprattutto un film sui 20 anni di internet e sui cambiamenti che l’innovazione tecnologica ha portato. Il titolo provvisorio è “Internet is life” e si comporrà soprattutto dei video che invieranno cittadini da tutta Italia e dal mondo.

Questi video saranno raccolti per tutta l’estate e stimolati tramite continue domande che saranno poste attraverso diversi canali di comunicazione. Non serve essere professionisti, videomaker o registi: serve solo avere un telefonino o una videocamera e che ognuno possa “riprendere” il mondo con il proprio sguardo. Quindi, il docufilm sarà montato in autunno, per poi essere presentato e promosso al festival di giornalismo digitale Glocalnews, che si svolgerà a novembre alla presenza di centinaia giornalisti. Successivamente il docufilm sarà proposto nei festival e in seguito potrà circolare nei circuiti delle sale cinematografiche d’Italia.