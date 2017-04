Da Saronno a Ceriano, il gruppo di “Pedala-Resisti-Pedala”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Domenica mattina 23 aprile, si è svolta la quarta edizione di Pedala-Resisti-Pedala, organizzata da FIAB Saronno Ciclocittà ed A.N.P.I. Saronno, per rievocare alcuni episodi della Resistenza ai Nazi-Fascisti svoltisi nel saronnese durante la II Guerra Mondiale. Una decina i partecipanti, partenza alle 9,30 da Piazza Libertà.

Da Saronno a Ceriano Laghetto tramite la bella ciclabile, poi Parco delle Groane sosta al Centro Visite.

Qui abbiamo ascoltato la rievocazione dell’episodio del bombardamento nel Natale del 1944 dell’allora Polveriera di Solaro, ad opera dell’aviazione inglese. Fondamentale la collaborazione dei partigiani locali che segnalarono agli alleati il sito ben nascosto dalle piante nel bosco. Due le vittime tra le guardie, tanta devastazione nella struttura e fortissimo il rumore provocato dall’esplosione di bombe e proiettili che fu sentita a Saronno e ben oltre. Angelo Volpi, testimone oculare, ci ha raccontato di come da ragazzino con suo cugino ed altri amici sottraevano la balestrite dalla Polveriera, infilandosi sotto la rete di cinta per poi consegnarla ai partigiani. In uno di questi episodi, un proiettile inavvertitamente percosso tranciò purtroppo il dito ad un ragazzino.

Angelo ha letto un brano tratto dal libro del professor Nino Villa che rievoca tra gli altri questo storico episodio del bombardamento della Polveriera; ci ha inoltre raccontato del rifugio antiaereo situato a Saronno nei pressi di via Damiano Chiesa e di come, quando spesso era pieno, erano obbligati a scappare nelle vicine campagne e coprirsi con teli scuri per non farsi vedere da chi bombardava. Ci ha ricordato che chi sosteneva o nascondeva i partigiani rischiava la vita; altri sceglievano invece più vigliaccamente la delazione.

Abbiamo visitato il suggestivo ed emblematico Bosco dei Giusti che dal 2010 ricorda, con cippi e giovani piante, persone che durante la guerra o in tempi più recenti, hanno dedicato la loro vita a temi di giustizia, solidarietà e legalità. I cippi sono ormai una ventina, dato che ogni anno se ne aggiungono alcuni. Nella bella Villa Comunale di Solaro abbiamo infine visitato la mostra dedicata alla “Storia della Resistenza Europea ed Italiana” organizzata dalla locale sezione A.N.P.I.