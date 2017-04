Dal 30 maggio torna “Garabiolo in fiore”

Foto varie

Dal 30 aprile al 7 maggio 2017, a Garabiolo, protagonista assoluta sarà la natura attraverso un percorso con i colori ed i profumi dei fiori, armonicamente inseriti nel borgo da prestigiosi floricoltori, giardinieri, bambini di alcune scuole primarie e dagli abitanti del paese, che orneranno angoli caratteristici con piante e decorazioni floreali.

L’iniziativa prende spunto dalla “sorella maggiore” Rassegna presepi, manifestazione dal sempre più consolidato successo e da cui nasce l’idea dell’evento primaverile che intende comunicare la forza del linguaggio floreale, le sensazioni e le emozioni legate a piante e fiori.

La manifestazione, una vera e propria mostra a cielo aperto, è organizzata dal Gruppo Amici di Garabiolo, in collaborazione con il Circolo Acli “Ul Caminon” e con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Un evento da non perdere per tutti gli amanti del giardinaggio.

Per maggiori informazioni si può visitare anche la pagina facebook di Garabiolo oppure contattare il Gruppo Amici di Garabiolo all’indirizzo mail: gruppoamicigarabiolo@gmail.com