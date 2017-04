Dal Comune quattro concorsi per raccontare il territorio

Saronno centro: i luoghi (inserita in galleria)

Scadranno tra circa un mese quattro bandi di concorso promossi dall’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Saronno. «Si tratta di iniziative che mirano non solo a promuovere temi importanti, ma anche a valorizzare le eccellenze cittadine: non a caso i destinatari dei diversi bandi sono studenti delle nostre scuole o cittadini anche facenti parte delle varie associazioni del territorio» spiega l’assessore Lucia Castelli. Nello specifico, si tratta di quattro proposte molto attuali e comunque legate in qualche modo alla realtà saronnese: raccontare la scienza e la tecnica con l’obiettivo di promuovere e diffondere questo tipo di cultura a livello saronnese; raccontare il territorio di Saronno per quanto concerne ambiente, cultura, lingua, storia e tradizioni locali e due bandi molto particolari, uno legato alla campagna di stop al bullismo (ideato assieme alla commissione pari opportunità) e una in memoria delle vittime del terrorismo.

«L’obiettivo è quello di coinvolgere diverse fasce della nostra popolazione – spiega l’assessore Castelli – a cominciare dai giovani per arrivare alle altre generazioni con lo scopo di creare prodotti che possano promuovere non solo il nostro territorio, ma anche temi importanti a livello sociale. Abbiamo immaginato questi concorsi divisi essenzialmente in tre sezioni: arti visive (pittura, scultura, fotografia); opere multimediali (filmati, videoclip, presentazioni) e testi (temi, saggi brevi, racconti, interviste). Insomma, ci sono tutti gli elementi per dare libero sfogo alla fantasia di ognuno, e proprio per questo auspichiamo una grande partecipazione. Fino a oggi sono arrivati diversi contributi, ma siamo convinti che tantissimi altri abbiano le possibilità e le capacità per partecipare a questi bandi, che daranno visibilità al nostro territorio e agli autori delle migliori opere, che saranno valorizzate ad esempio esponendole in luoghi prestigiosi della città o organizzando ad esempio momenti musicali nei quali saranno proposti i brani scelti dalle apposite commissioni giudicatrici».

I bandi di concorso (la partecipazione è gratuita) scadranno il prossimo 2 maggio, ai vincitori andrà una targa premio che sarà consegnata nel corso di una manifestazione appositamente creata e organizzata per l’occasione. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Saronno o presso gli uffici Istruzione e Cultura.