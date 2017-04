Dal laboratorio al palcoscenico, in scena “Il sogno della gioventù”

Tempo libero generica

Sabato 22 aprile al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia andrà in scena lo spettacolo “Il sogno della gioventù” di e con l’attore e scrittore Gianluigi Gherzi che coinvolgerà sul palcoscenico alcuni ragazzi e ragazze del territorio. Lo scorso anno Gherzi ha tenuto due giorni di laboratorio sul tema “Cosa significa oggi, essere giovani?” con alcuni ex allievi del corso teatrale di Teatro Periferico e da quell’incontro erano emersi contenuti e spunti di riflessione interessanti per la drammaturgia dello spettacolo. Sabato, lo stesso gruppo di giovani reciterà insieme a Gherzi dopo aver debuttato, lo scorso inverno, a Milano, sul palcoscenico di Campo Teatrale.

“Il sogno della gioventù” è nato grazie alla collaborazione di diverse realtà culturali e teatrali italiane – Casa in movimento di Cologno Monzese, Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, I.A.C. di Matera, Qui e Ora Residenza Teatrale – dove Gianluigi Gherzi e la regista Silvia Baldini hanno lavorato utilizzando, come principale metodo di creazione artistica, l’incontro diretto con le persone, il dialogo, la condivisione di materiali (poesie, foto, scritti). Nelle repliche programmate nella stagione di Campo Teatrale sono stati coinvolti diversi gruppi che avevano preso parte al ciclo di incontri e seminari organizzato nelle scuole, nelle università, nei centri di aggregazione e spazi teatrali di tutta Italia. Ogni sera ad accompagnare Gianluigi Gherzi sul palco c’è stato un “coro” diverso tra cui anche quello dei giovani cassanesi.

Per Teatro Periferico “Il sogno della gioventù” è una presenza importante all’interno della stagione 2017 del Teatro Comunale, infatti, il cartellone s’intitola “Passi” proprio per celebrare la strada fatta in quasi dieci anni di lavoro coinvolgendo pubblico, artisti e giovani allievi della scuola di teatro in un percorso di crescita artistica e confronto reciproco. In scena Gianluigi Gherzi interpreta uno strano archivista alle prese con la stesura di un piccolo manuale per vivere la gioventù e uscirne vivi. Entra nelle stanze dei giovani, nei riti e negli incontri delle compagnie, nei luoghi del consumo, nelle università e negli stage post laurea, nel catalogo delle aspirazioni difficili e delle promesse di lavoro.

Sul palco l’attore interagisce con i ragazzi e le ragazze e improvvisa attingendo da un archivio di quaranta testi – poesie, narrazioni, pagine di diario, giochi con il pubblico, canzoni – intervallando l’azione teatrale con il lavoro fotografico di Luca Meola, una sorta di videoclip e partitura visiva dello spettacolo. Così, tutti insieme, attori e pubblico, ci si interroga su cosa significa essere giovani oggi e su come ci si prepara all’entrata nel mondo. Quanto tempo dura l’apprendistato? Qual è il lascito delle generazioni precedenti? Qual è la promessa del domani? Così, insieme, si costruisce uno spettacolo originale, unico e irripetibile.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato sera ore 21.00. Biglietti 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it e www.teatroperiferico.it.

Sabato 22 aprile 2017, alle ore 21.00

Gherzi – Baldini (Milano)

IL SOGNO DELLA GIOVENTÙ

di e con Gianluigi Gherzi

Regia Silvia Baldini

partitura fotografica Luca Meola

allestimento scenico Erica Sessa

disegno luci Beppe Sordi

Una produzione Gherzi – Baldini in collaborazione con Campo Teatrale, Casa in movimento di Cologno Monzese, Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, I.A.C. di Matera, Qui e Ora Residenza Teatrale.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va)

Via IV Novembre, 4

Orario spettacoli: sabato sera ore 21.00

Biglietti 7- 5 euro

Informazioni e prenotazioni:

3341185848 – info@teatroperiferico.it

www.teatroperiferico.it