Dal primato alla sbarra: condannato l’attaccante della Gallaratese

Mixava e confezionava in casa cocaina, marijuana e metamfetamina che poi distribuiva nei rave party. Un 25enne di Busto Arsizio è stato arrestato dai carabinieri

Dalla gioia di un campionato vinto dopo anni alla condanna per droga.

È successo tutto in pochissimi giorni per l’attaccante quarantenne della Gallaratese Jonathan Dainese che giovedì scorso è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri per un controllo.

Il calciatore, che domenica aveva segnato il gol della vittoria che è valso il titolo di terza categoria, aveva con sé 25 grammi di cocaina. Visti i militari, Dainese aveva tentato maldestramente di disfarsi del pacchetto. È così scattato l’arresto e venerdì mattina è comparso subito davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. L’attaccante, difeso dall’avvocato Antonio Rullo ha patteggiato una pena di nove mesi che poi è stata sospesa.

Il calciatore di Cairate era arrivato alla Gallaratese nel gennaio scorso dopo aver militato in diverse formazioni dilettantistiche. Nel suo passato già altre storie di droga: in quei casi si era trattato di dosi modiche per cui era stata fatta la segnalazione in Prefettura.