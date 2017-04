Dal primo arrivo al rinnovo: il percorso varesino di Attilio Caja

Le immagini del coach pavese nella sua prima esperienza biancorossa e al momento della nuova presentazione

Attilio Caja sarà alla guida della Pallacanestro Varese anche nella prossima stagione, il campionato 2017-18: come annunciato ieri (mercoledì 19 aprile) il club biancorosso ha tolto la clausola di uscita dal contratto, confermando così il 56enne allenatore pavese alla guida della prima squadra. Ma qual è stata la storia varesina di Caja? La ripercorriamo in questo articolo.

IL CAJA I°

L’arrivo

Il 25 febbraio 2015 è il giorno della “prima volta” a Masnago con i colori biancorossi per Attilio Caja, in passato tante volte avversario. Nel giorno del suo arrivo, a lasciargli il posto è Gianmarco Pozzecco, freschissimo di dimissioni dalla prima squadra. «Proverò a far bene anche per il Poz» è la dichiarazione con cui Caja apre la propria avventura varesina. L’esordio è negativo (78-65 a Trento). Il 9 marzo, in casa contro la sua ex squadra – Roma – arriva il primo successo, 78-73 al supplementare.

La salvezza

La Openjobmetis – con Maynor, Eyenga e Kangur in organico – nelle prime partite con Caja ha un record così-così (2 vinte e 4 perse) ma dalla gara con Caserta mette il turbo. Arrivano quattro vittorie consecutive e l’ultima di queste - a Pistoia 87-103 – con un Maynor mostruoso (32 punti, 11 assist) è decisiva per i toscani di Paolo Moretti che restano fuori dai playoff. Anche Varese rimarrà esclusa dal tabellone scudetto, ma concluderà il campionato all’11° posto: salvezza tranquilla, non così scontata all’arrivo del nuovo coach.

L’addio con scintille

«Sapevo che Varese era un posto speciale, ma non pensavo addirittura a questi livelli» sono le ultime parole di Caja al PalaWhirlpool, il 10 maggio. Nelle settimane successive il presidente Coppa sceglierà Paolo Moretti come nuovo allenatore; Caja dopo qualche tempo presentò un lodo contro la società per il mancato pagamento di una mensilità. Il giudice dette ragione al tecnico, tornato intanto a Roma da dirigente.

IL CAJA II°

Il ritorno

Paolo Moretti, in bilico da oltre un mese, perde malamente anche a Trento e poi a Salonicco: la società lo esonera (7 vittorie in 24 partite stagionali) con la squadra penultima in classifica, a +4 su Cremona. Caja torna in panchina il 23 dicembre e spiega: «Non ho alcun risentimento e anzi credo che l’aver lavorato bene allora mi abbia ripagato con questa chiamata». In campo però, ci vuole tempo per raddrizzare la squadra che perde male in casa con Venezia e va a Cremona con due soli punti di vantaggio sull’ultima della classe.

Lo sfogo di Cremona

«Andate a giocare in Cina! Pago io il volo! Avete fatto c@…re». Gli urli di Caja, pubblicati in esclusiva sul nostro giornale, mettono in luce una situazione difficilissima: la Openjobmetis ne prende 15 a Cremona e da quel momento è ufficialmente candidata alla retrocessione. Una situazione molto difficile (nonostante qualche squillo in Coppa), con una sola vittoria – a Caserta – in mezzo a una fila di sette KO.

La risalita

La pausa per la Coppa Italia, che la Openjobmetis vede a malapena in Tv – è salutare. Caja concede qualche giorno di vacanza ai giocatori (qualcuno, tra i tifosi, mugugna) ma al ritorno a Varese la musica inizia a cambiare. Vittoria sofferta con Pistoia, il sacco di Avellino, il successo cruciale in rimonta con Pesaro. E ancora la cavalcata di Montichiari (con Brescia), la volata vincente con Capo d’Orlando e il dolcissimo derby esterno con Cantù, vinto a dieci anni di distanza dall’ultima volta in trasferta. Varese si salva ufficialmente dopo il successo di domenica scorsa con Trento, anche se la serie di sei vittorie si è interrotta (senza Maynor e con un arbitraggio discutibile) a Reggio Emilia. Ora il nuovo contratto all’Artiglio, e qualche residua speranza di conquistare una qualificazione playoff che avrebbe del miracoloso.