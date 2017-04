Dal Ticino al palco del Primo Maggio, Maqs porta il soul a Roma

foto varie di eventi vari

Il concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, uno degli appuntamenti clou della scena artistica italiana, quest’anno avrà anche una presenza per metà varesotta e metà ticinese. E questo grazie al cantante luganese ma che ha vissuto molti anni a Castelveccana, Massimiliano Rossi, in arte Maqs, che è stato chiamato sul prestigioso stage assieme a Doro Gjat, rapper friulano vincitore del concorso “1M NEXT”.

I due, supportati dalla backing band del rapper originario della Carnia, proporranno il singolo Il Momento È Ora cui spetterà il compito di aprire l’interminabile maratona concertistica trasmessa in diretta televisiva da Rai 3 e alla quale prenderanno parte, tra gli altri, Editors, Edoardo Bennato, Planet Funk, Public Service Broadcasting, Brunori Sas, Bombino, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Ara Malikian, Aprés La Classe, Le Luci della Centrale Elettrica, Ex-Otago, Sfera Ebbasta.

Una bella soddisfazione per l’artista ticinese che nelle scorse settimane ha dato alle stampe il suo primo album da solista Too Funky For You, che verrà presentato in concerto nella Svizzera italiana sabato 6 maggio alla Rotonda di Locarno in occasione nell’ambito della rassegna Move Your Soul, giovedì 11 maggio al Woodstock Music Pub di Arbedo e venerdì 19 maggio con il “Release Party” ufficiale al Living Room di Lugano.