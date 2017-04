Dalla Tv ai social media, a Palazzo Pirelli un convegno sulla comunicazione

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Mercoledì 5 aprile alle 10 presso la Sala Pirelli, al primo piano di Palazzo Pirelli, si terrà il convegno dal titolo “Comunicazione: viaggio tra tv, Internet e social media”, organizzato dal gruppo consiliare di Forza Italia. A introdurre i lavori saranno: il consigliere regionale Luca Marsico, Federica Zanella, presidente del Corecom Lombardia, e Gabriele Dossena, presidente dell’ordine dei giornalisti.

Al convegno, moderato dal giornalista della Rsi Simone Della Ripa, interverranno Ettore Andenna, pioniere della tv, Stefano Bini, giornalista e autore televisivo, Giulia Bonaudi, giornalista, Cristiano Bosco, giornalista e blogger, Alessandro Nardone, scrittore e blogger, Elisa Serafini, giornalista e blogger, Paolo Costa, giornalista, direttore struttura stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

«Si tratta di un viaggio a trecentosessanta gradi nel mondo della comunicazione – sottolinea Luca Marsico, consigliere regionale e promotore dell’evento – partendo dalla nascita della TV sia pubblica che delle prime TV private per arrivare ainternet, alla produzione di documentari web e alle nuove modalità di comunicazione attraverso i social media in rapporto con la politica e la pubblica amministrazione».

Non mancherà uno sguardo oltreoceano data la presenza del giornalista e blogger Alessandro Nardone con la sua controfigura Alex Anderson o il racconto dell’innovativo modo di comunicare del Presidente Usa Donald Trump. Fra gli esempi italiani e non solo di innovazione in campo sia televisivo che di comunicazione e politica figura centrale resta il Presidente Silvio Berlusconi che, in tutti i campi in cui si è misurato, ha saputo, con grande abilità e capacità imprenditoriali, precorrere i tempi .

Il convegno, dedicato alla memoria di Cino Tortorella, ha ricevuto il patrocinio del Corecom Lombardia e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia oltre che delle associazioni culturali “Amici di Mario Berrino” e “Amici di Renzo Villa“.

Ingresso libero da via Fabio Filzi 22, ed inizio accreditamento dalle ore 9,45.