Daniele Fantoni si ricandida a Sangiano

daniele fantoni sindaco uscente 2014 sangiano

E’ ufficiale la candidatura di Daniele Fantoni alle prossime elezioni amministrative. La voce in paese circolava da tempo e, alla fine, l’ex sindaco ha deciso di tornare in politica. «Me l’hanno chiesto in tanti, ci ho pensato molto – spiega -. Dopo le feste di Natale ho preso la mia decisione e ho iniziato a costruire la squadra che mi affiancherà» spiega.

Daniele Fantoni ha 70 anni, è stato primo cittadino di Sangiano per dieci anni, dal 2004 al 2009 e riconfermato fino al 2014, quando decise di prendere una pausa della politica. Le ultime elezioni infatti, sono state vinte da Fausto Pagani, sindaco che, insieme alla sua giunta, si è dimesso nell’aprile del 2016.

La ricandidatura di Daniele Fantoni è stata fortemente voluta dai cittadini. La lista civica che lo affiancherà prende il nome di “Insieme per Daniele Fantoni Sindaco”: «sono tutte persone che hanno voglia di impegnarsi e di lavorare per il paese. Nei piccoli comuni la politica centra poco, c’è bisogno di persone motivate e competenti. Credo che questa sia una squadra bilanciata con persone più o meno giovani». Presto verrà pubblicato il programma elettorale ma «non ci saranno incontri pubblici o presentazioni ufficiali, non li ho mai fatti», spiega Fantoni.