L’ex primo cittadino Dario Galli è il candidato sindaco della Lega Nord. Almeno così è stato annunciato venerdì sera dalla pagina Facebook del gruppo cittadino del Carroccio. Una frase semplice e diretta: “Annunciamo ufficialmente la candidatura a Sindaco di Dario Galli”.

E così l’ex sindaco, ex parlamentare, ex presidente della Provincia di Varese, ha sciolto la propria riserva e accettato la proposta del gruppo che lo invitava a candidarsi alla guida della città per un terzo mandato, dopo i due già svolti negli anni ’90, all’inizio della sua avventura politica.

Per ora Galli è il candidato sindaco della sola Lega Nord, ma lui specifica: «Sicuramente il centrodestra correrà unito e nelle prossime ore si ufficializzeranno tutte le posizioni della coalizione».

Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Dario Galli. La campagna elettorale entra quindi nel vivo.