Delitti di Lago: all’Anna Frank si presenta il “vol.3″

delitti di lago vol.3 alberto fortis

Anche le serie televisive riscoprono il lago come perfetta ambientazione per i racconti gialli, e anche monumenti della musica come Alberto Fortis (nella foto) li apprezzano.

Dopo le due fortunatissime edizioni di “Delitti di lago” e “Nuovi delitti di lago”, è da poco uscita una nuova serie di 20 racconti gialli ambientati sui laghi, questa volta con un raggio di azione che si estende fino ai laghi Maggiore, d’Orta, di Varese, Ceresio, di Como, d’Iseo e al lago di Garda.

“Delitti di lago – vol.3” verrà presentato mercoledì 5 aprile 2017 alle 17.45 all’Istituto comprensivo “Varese 4″, più precisamente alla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank di via Carnia 155 a Varese.

All’incontro saranno presenti gli autori Emiliano Bezzon, Angela Borghi, Laura Veroni, insieme alla curatrice dell’antologia Ambretta Sampietro: seguirà poi aperitivo con gli autori.