Demanio, aggiudicati i due locali in galleria

Inaugurata la galleria di Milano restaurata da Gasparoli di Gallarate

Sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i due locali in Galleria Vittorio Emanuele II dopo un bando di gara che ha visto partecipare sei società. A gara sono andati gli spazi attualmente in uso al “Salotto” (lotto 1) e alla “Locanda del Gatto Rosso” (lotto 2).

Ad aggiudicarsi la gara sono stati Molino 6-678 sas srl per il lotto 1 e Lupita’s srl per il lotto 2.

In particolare, per quanto riguarda le offerte tecniche, valutate da una commissione aggiudicatrice, tutte le sei società hanno ottenuto 60 punti (il massimo del punteggio previsto). Per quanto riguarda le offerte economiche Molino 6-678 sas, che si è aggiudicata il lotto 1, ha offerto 300 mila euro di canone annuo su una base d’asta di 140.800 euro.

La società Lupita’s srl si è aggiudicata il lotto 2 con un’offerta di 720 mila euro di canone annuo su una base d’asta di 289 mila euro.

Per l’aggiudicazione definitiva si dovrà attendere la conclusione dell’iter di controllo con accertamenti fiscali e giudiziari oltre che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale attesa nel mese di giugno in risposta alle istanze presentate dagli attuali gestori dei locali.