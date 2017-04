Demanio, al via il bando di gara per due spazi in galleria

Inaugurata la galleria di Milano restaurata da Gasparoli di Gallarate

Continua il percorso di valorizzazione economica del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II e del centro storico. È stato pubblicato infatti il bando di gara per l’assegnazione di due spazi, in via Silvio Pellico con affaccio in Galleria e in via Dogana con affaccio in piazza del Duomo, attualmente in uso rispettivamente a “Leo Pizzo” e “United Colors of Benetton”, le cui concessioni sono in scadenza a fine 2017. Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 6 giugno 2017.

“Anche in questo caso vengono assegnati due spazi prestigiosi attraverso bandi di gara, con modalità e regole chiare su categorie merceologiche e tipo di indirizzo commerciale più idoneo al complesso monumentale della Galleria e del centro storico”, afferma l’assessore al Bilancio e al Demanio, Roberto Tasca, che aggiunge: “Continua così il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune con particolare attenzione alla massima trasparenza amministrativa”.

Per il negozio in Galleria si parte da una base d’asta di 116.800 euro di canone annuo d’affitto per una superficie di 73 mq, mentre per il negozio di piazza del Duomo la base d’asta è di 2.153.550 euro per una superficie 1.758 mq. Gli spazi di quest’ultimo sono composti da un piano interrato, un piano terra ed un ammezzato. Per ambedue i negozi le concessioni avranno durata di 18 anni.

Per lo spazio in Galleria saranno valutate le offerte tecniche (60 punti su un totale di 100) e quelle economiche (40 punti su un totale di 100). L’offerta tecnica si compone di alcuni parametri a partire dal pregio e dal prestigio dell’attività commerciale proposta dal concorrente, le cui funzioni dovranno prevedere sempre attività di eccellenza nel campo del made in Italy o dei marchi internazionali più rinomati. Le categorie merceologiche ammesse per questo lotto e premiate con più punti sono le attività commerciali di eccellenza nel campo della vendita dei gioielli. A seguire si trova la vendita di oggetti o arredi di design, poi la vendita di opere d’arte e infine quella di prodotti enogastronomici di alta gamma ma senza somministrazione. Saranno destinati più punti a chi commercia in marchi italiani.

Per accedere alla gara per lo spazio in piazza del Duomo, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso di esperienza nella riqualificazione di ampi spazi di pregio, con superficie superiore ai 1.000 mq e di gestire o avere gestito attività imprenditoriali o commerciali di pregio o di fama internazionale. Il negozio sarà assegnato dopo l’apertura delle buste con le offerte economiche.