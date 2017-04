Demolizioni a Case Nuove, inizia la “fase 2″

Proseguono i lavori di demolizione a Case Nuove (inserita in galleria)

E’ iniziata ufficialmente la fase due per la demolizione delle restanti case fantasma attorno all’aeroporto di Malpensa. Ad annunciarlo è l’assessore regionale al Territorio e Urbannistica, Viviana Beccalossi, che sottolinea come «si tratta di una promessa mantenuta grazie per cancellare questi quartieri in preda al degrado e spesso occupati abusivamente».

E così «dopo l’abbattimento della prima metà delle case, avvenuta nel 2015, oggi rispettiamo i tempi e in piena trasparenza ci prepariamo a chiudere la vicenda». In queste ore è stato pubblicato il bando per assegnare i lavori «che porteranno ad abbattere circa cento immobili a Ferno, Somma Lombardo e Lonate Pozzolo» ha continuato l’assessore, spiegando che l’operazione sarà finanziata con 3,9 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo di Rotazione Malpensa.

Dopo le procedure di assegnazione, i lavori avranno inizio entro metà luglio e si concluderanno a dicembre. «Come già avvenuto per la prima fase di demolizione -dice l’assessore- anche per questa seconda parte le aree saranno ripristinate a verde, realizzando pertanto le opere di mitigazione e compensazione richieste». Quindi a operazioni terminate «si potrà considerare realizzato l’obiettivo dell’Accordo di Programma Quadro Malpensa, che prevedeva sia interventi di insonorizzazione degli edifici pubblici, sia la delocalizzazione degli abitanti residenti nelle vicinanze dell’aeroporto con la qualificazione ambientale delle aree, raggiunta grazie all’abbattimento degli immobili».