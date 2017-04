Dentro e fuori il Salone il meglio del design internazionale

pittori, quadri, dipinti, sculture

Architetti, designer, aziende da tutto il mondo si ritrovano per una settimana a Fiera Milano Rho, all’evento italiano più importante dedicato al design. Il Salone del Mobile è diventato ormai un appuntamento imperdibile per conoscere gusti, tendenze e novità per quanto riguarda la casa, affiancate quest’anno a due eventi dedicati al design contemporaneo della luce con Euroluce e con il SaloneSatellite.

E sono proprio i numeri a dare il senso di questa iniziativa: oltre 200.000 mq di superficie netta espositiva e più di 2.000 espositori di cui circa 650 i designer del SaloneSatellite – con un 34% di aziende estere.

Tre le tipologia stilistiche: Classico con 283 espositori, Design con 874 espositori e xLux con 239 espositori. 485 espositori per Euroluce di cui 48% esteri e 650 designer di diverse scuole internazionali nei 3.000 mq del SaloneSatellite.

Ma se dentro la Fiera aziende e operatori si confrontano è al Fuorisalone che il mondo del design vive davvero in questi giorni. Interi quartieri come Brera e via Tortona si animano: negozi, spazi espositivi, musei e locali propongono eventi di ogni genere. In mostra le novità e le ultime tendenze, quello che fa moda e quello che la farà, perché Milano è la regina in grado di dettare legge in fatto di gusto.

Per sapere dove andare e cosa fare:

Il sito del Salone del Mobile

Tutti gli eventi del Fuorisalone