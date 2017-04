Denunciato per spaccio nella zona della stazione

piazza stazione FS Gallarate

Trovato in possesso di tre dosi di marijuana, è stato denunciato per spaccio, dopo che si era allontanato dalla zona in cui si trovavano anche altri ragazzi con piccole dosi di droga in tasca.

È successo a Gallarate. La Volante, in servizio di controllo del territorio, effettuando un passaggio di prima mattina all’interno del parcheggio dei bus della Stie di Via Ferni (un momento in cui è frequentato dai molti studenti che si recano a scuola), ha proceduto al controllo di un gruppo di giovani appartati su una panchina. Uno di questi, minorenne straniero, alla vista dell’equipaggio ha tentato di liberarsi di un piccolo oggetto, che recuperato dai poliziotti è risultato essere una piccola quantità di sostanza stupefacente. Il giovane è stato pertanto riaffidato al padre e segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore.

Successivamente i poliziotti hanno effettuato un controllo presso il parco Bassetti, altro luogo frequentato da giovani, e transitando all’interno dello spazio pubblico hanno notato alcuni ragazzi allontanarsi repentinamente alla vista della pattuglia; fermati e controllati due giovani, un italiano ed un albanese, al primo sono state sequestrate uno “spinello” e un’altra dose di sostanze stupefacenti detenuta all’interno di un “grinder” che aveva nella tasca del giubbotto.

Terminati i controlli dei due ragazzi nel parco i poliziotti si sono messi alla ricerca dei giovani allontanatisi in precedenza alla vista della Polizia; rintracciati i ragazzi dopo poco, nella zona della stazione, gli agenti li hanno fermati. Uno di loro, identificato in un cittadino nigeriano e richiedente asilo politico, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti: è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana, preconfezionate, valutate appunto dalla Polizia come quantità compatibili con lo spaccio.