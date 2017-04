“Desiderata”, la poesia che ispira la felicità

foto varie di eventi vari

Questo testo bellissimo viene quasi sempre presentato come “Manoscritto del 1692 trovato a Baltimora nell’antica chiesa di San Paolo”. Invece nel 1959 il reverendo Frederick Kates rettore della chiesa di St. Paul, a Baltimore, Maryland, incluse questo pensiero in una raccolta di materiale devozionale. In cima alla raccolta, c’era l’annotazione “Old St. Paul’s Church, Baltimore, A.C. 1692”, che è l’anno di fondazione della chiesa… da qui l’equivoco. In realtà, l’autore di questi versi è Max Ehrmann, un poeta di Terre Haute, Indiana, vissuto dal 1872 al 1945, e scrisse Desiderata intorno al 1927. (Pier Fausto Vedani)

Desiderata

Va’ serenamente in mezzo al rumore e alla fretta

e ricorda quanta pace ci puo’ essere nel silenzio.

Finche’ e’ possibile senza doverti arrendere conserva

i buoni rapporti con tutti.

Di’ la tua verita’ con calma e chiarezza, e ascolta gli altri,

anche il noioso e l’ignorante, anch’essi hanno una loro storia da raccontare.

Evita le persone prepotenti e aggressive, esse sono un tormento per lo spirito.

Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso e aspro,

perche’ sempre ci saranno persone superiori ed inferiori a te.

Rallegrati dei tuoi risultati come dei tuoi progetti.

Mantieniti interessato alla tua professione, benche’ umile e’ un vero tesoro rispetto alle vicende mutevoli del tempo.

Sii prudente nei tuoi affari, poiche’ il mondo e’ pieno di inganno.

Ma questo non ti impedisca di vedere quanto c’e’ di buono;

molte persone lottano per alti ideali, e dappertutto la vita e’ piena di eroismo.

Sii te stesso. Specialmente non fingere di amare.

E non essere cinico riguardo all’amore,

perche’ a dispetto di ogni aridita’ e disillusione esso e’ perenne come l’erba.

Accetta di buon grado l’insegnamento degli anni,

abbandonando riconoscente le cose della giovinezza.

Coltiva la forza d’animo per difenderti dall’improvvisa sfortuna.

Ma non angosciarti con fantasie.

Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.

Al di la’ di ogni salutare disciplina, sii delicato con te stesso.

Tu sei un figlio dell’universo, non meno degli alberi e delle stelle;

tu hai un preciso diritto ad essere qui.

E che ti sia chiaro o no, senza dubbio l’universo va schiudendosi come dovrebbe.

Percio’ sta in pace con Dio, comunque tu Lo concepisca,

e qualunque siano i tuoi travagli e le tue aspirazioni,

nella rumorosa confusione della vita conserva la tua pace con la tua anima.

Nonostante tutta la sua falsita’, il duro lavoro e i sogni infranti,

questo e’ ancora un mondo meraviglioso. Sii prudente.

Fa di tutto per essere felice.