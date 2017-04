“Di terra e di cielo”. Al via film e incontri dedicati all’ambiente

foto generiche tempo libero

“Di terra e di cielo”. Al via la rassegna di film dedicati all’ambiente. Per un mese intero, dal 5 maggio al 3 giugno, diverse sale cinematografiche della provincia di Varese ospiteranno la proiezione di film alla presenza di registi, autori e attori. Con un unico denominatore comune: “cinema, ambiente, natura, esplorazione”, come recita la locandina della programmazione diffusa dagli organizzatori. Le proiezioni sono in programma a Varese, Brinzio, Castronno, Comerio, Inarco, Tradate e Malnate, con una “puntata” in Svizzera, a Balerna. Di terra e di cielo è organizzato da Filmstudio ’90 ed Arci.

venerdì 5 maggio, ore 21

Varese, Cinema Nuovo – ingresso euro 7,00/rid. 5,00

ORCADI, ISOLE FELICI di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 35’

LE STAGIONI DI ANDOYA di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 30’

AURORE BOREALI di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 10’

Tre documentari inediti (di cui i primi due realizzati in esclusiva per Rai3) nel favoloso Nord europeo, dalla Scozia alle lande norvegesi, oltre il Circolo Polare. E ancora, la gente, il paesaggio e le strabilianti aurore boreali.

Saranno presenti i registi.

Dalle ore 20.30, aperitivo di benvenuto, presentazione del blog Animal Trip e della mostra fotografica di Alessandro Zoccarato.

sabato 6 maggio, ore 18.30 e 20.30

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 6 (con tessera Filmstudio 90 o Arci)

IN VIAGGIO CON JACQUELINE di Mohamed Hamidi, Francia 2016, 92’

Fatah, contadino algerino, sogna di portare la sua mucca Jacqueline al Salone dell’Agricoltura di Parigi e ottenuto l’invito, grazie a una colletta dei compaesani inizia il lungo viaggio fino a Marsiglia, con l’idea di proseguire a piedi fino a Parigi.Una commedia deliziosa, campione d’incassi in Francia.

domenica 7 maggio, ore 18.30 e 20.30

IN VIAGGIO CON JACQUELINE (replica)

lunedì 8 maggio, ore 21

Brinzio, Museo della Cultura Rurale Prealpina – ingresso libero

GANNA, ACQUA DI LAGO, TERRA DI STORIA di Pino Farè, Italia 2017, 20’

Un percorso naturalistico nella riserva di Ganna: la Badia, le zone umide e i laghi con i loro abitanti, gli animali che popolano l’area.

A seguire

FORESTE PRIMORDIALI: STORIA DI UNA RESURREZIONE di Rita Schlamberger, Austria 2015, 52’

Il documentario descrive le foreste del Parco Nazionale Kolkalpen in Austria , la più vara area di wilderness delle Alpi. Festival di Sondrio 2016, Premio Parco Nazionale dello Stelvio e Premio “Achille Berbenni” assegnato dalla Giuria del Pubblico.

martedì 9 maggio, ore 21

Tradate, Cinema Paolo Grassi 4k – ingresso euro 5/rid.4

LA PELLE DELL’ORSO di Marco Segato, con Marco Paolini, Italia 2016, 92′

Ambientato negli anni Cinquanta, il racconto segue la storia di Domenico e di suo padre Pietro che, per sbarcare il lunario, accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro: uccidere l’orso che minaccia il piccolo paese nelle Dolomiti dove abitano. I due partono, e un chilometro dopo l’altro la distanza che li separa, a livello umano più che geografico, si fa sempre più sottile.

mercoledì 10 maggio, ore 21

Malnate, Mulini di Gurone – ingresso gratuito – Dalle 20, ristoro “condiviso” con gli Amici dell’Anello, a cura di Legambiente.

LE PAN DE ALMA – IL PANE DI ALMA di Paolo Vinati, Italia 2015, 6’

Alma vive in un maso lontano dal paese e ha deciso di fare il pane in casa.

BISCES CHIR FAMEI – PECORE CERCANO PASTORE di Paolo Vinati, Italia 2012, 26’

Parco Naturale Puez-Odle: un gruppo di uomini raduna le pecore di un pastore in difficoltà e le riporta a valle per riconsegnarle ai proprietari.

A seguire, ILLMURRAN – MAASAI IN THE ALPS di Sandro Bozzolo, Italia 2015, 44’

Nell’estate 2014 una ragazza maasai ha raggiunto una bergera (pastora di pecore) sui pascoli delle Alpi Marittime. Due donne diverse per origine, età e lingua hanno vissuto insieme in una stagione d’alpeggio, condividendo il lavoro.

Cinemambiente, miglior documentario italiano

Corto e Fieno, premio del pubblico Vanga d’Oro

giovedì 11 maggio, ore 21 – evento speciale

Varese, Cinema Nuovo – ingresso euro 15,00/rid. 12,00/stud. 10,00

Lucilla Giagnoni in ACQUA D’ORO, con Lucilla Giagnoni e Marco Tamagni

Musiche dal vivo di Marco Tamagni e Paolo Pizzimenti

All’indomani della Seconda Guerra Mondiale molte persone patirono la fame, lungo le sponde del Ticino, e nella provincia novarese i cercatori d’oro tornarono a setacciare la sabbia. Acqua d’oro racconta il territorio: il testo da cui parte è “L’oro del mondo” di Sebastiano Vassalli. I cercatori, i trasportatori di pietre, gli operai delle concerie, i reduci della guerra sono figure che intrecciano le loro vite in una locanda vicino al fiume.

venerdì 12 maggio, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso gratuito

SALENTO, OLTRE LA PIZZICA di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 35’

LA VALLE DEI TRE MONDI di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016, 30’

In due luoghi posti agli estremi del “bel paese” – il Salento e le montagne del Friuli – uno sguardo sul territorio attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, con straordinarie esperienze di vita.

sabato 13 maggio, ore 21

Inarzo, Sala Polivalente – ingresso a offerta libera

Proiezione del cortometraggio PELLEGRINI A MILANO di Marco Nero Formisano, prod. Sohostudiofilms, Italia 2017, 10’

Sul grattacielo Pirelli tre uova stanno per schiudersi…

ABEL – IL FIGLIO DEL VENTO di Gerardo Olivares e Otmar Penker, Austria 2015, 98’

In un nido di aquile il primo nato scaccia il secondo facendolo precipitare. A trovare l’aquilotto è un bambino, Lukas, che tiene nascosta al padre la presenza del rapace mentre cerca di farlo crescere con l’aiuto di Danzer, un guardaboschi. Giungerà anche il momento di insegnare ad Abel a volare…

domenica 14 maggio, ore 20.45

Balerna (Canton Ticino), Sala ACP – ingresso libero

DOMANI di Melanie Laurent e Cyril Dion, Francia 2015, 108’

In seguito alla pubblicazione di uno studio in cui è stato annunciata la possibile scomparsa di una parte dell’umanità entro il 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent sono partiti per un viaggio che li ha portati in dieci paesi per indagare e capire cosa realmente potrebbe causare questa catastrofe e, più di tutto, come evitarla.

lunedì 15 maggio, ore 17

Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna via Dunant – ingresso libero

SUL SENTIERO DEI MUFLONI di Alessandro Omassi e Roberto Ambrosi, Italia 2016, 40’

Sui monti della penisola lariana vive il muflone, animale selvatico molto particolare, che nel passato si è trovato ad un passo dall’estinzione a causa dell’uomo.

Swiss Movie 2017, miglior film nella categoria Natura ed Ecologia.

Sarà presente il regista Alessandro Omassi.

A cura di EnviroMental, associazione studentesca.

lunedì 15 maggio, ore 20.30

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso libero

GIRAFFE – UP HIGH AND PERSONAL di Herbert Ostwald, Austria 2015, 50’

Zampe e collo lunghissimi, grandi occhi: le giraffe sono le star della savana. Ma questi giganti gentili hanno un’etologia particolare e una vita sociale segreta…

PALUDI MAGICHE – MAGICAL MOORS di Jan Haft, Germania 2015, 93’

Misteriose e minacciose, di una bellezza incantevole: le paludi e le zone umide sono però ancora poco conosciute e riservano indimenticabili sorprese.

In collaborazione con Festival di Sondrio 2016, Mostra internazionale dei documentari sui parchi.

martedì 16 maggio, ore 21 evento speciale

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 10 (riservato soci Filmstudio 90 e Arci)

ANDHIRA in concerto (world music), con immagini video

La Sardegna si colora dei suoni del mondo. Elena Nulchis (voce e armonium), Egidiana Carta (voce e flauto), Elisa Zedda (voce) e Luca Nulchis (pianoforte, armonium, voce): una sorprendente formazione sarda per world music di infinita ricchezza sonora. Il repertorio passa attraverso tradizioni classiche, musica popolare, sonorità mediterranee per una musica davvero senza confini.

A seguire, degustazione con vini Cannonau, Vermentino, Carignano del Sulcis

mercoledì 17 maggio, ore 16 e ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 6,00/rid. 4,50 (riservato soci Filmstudio 90 e Arci)

THE SEASONS IN QUINCY. FOUR PORTAIT OF JOHN BERGER di Bartek Dziadosz, Colin MacCabe, Christopher Roth, Tilda Swinton, Gran Bretagna 2016, 90’ – v.orig. con sott.it

Critico d’arte, romanziere, sceneggiatore e polemista britannico, Berger nei primi anni Settanta abbandonò la vita in una grande città per ritirarsi nel piccolo villaggio alpino di Quincy. John Berger divenne attivo testimone dell’esperienza dei contadini europei, delle loro radici culturali e della loro alienazione politica ed economica, raccontate nella trilogia “Into Their Labours”.

venerdì 19 maggio, ore 16

Varese, Villa Mirabello – ingresso libero

I “tesori” nascosti nei fiumi: una immersione nel mondo dei nostri vicini d’acqua dolce

Incontro con Marco Colombo, fotografo naturalista, vincitore del 1° premio al concorso Wild Life Photographer of the Year.

A cura di Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con i Musei di Villa Mirabello.

venerdì 19 maggio, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 5 (con tessera Filmstudio 90 o Arci)

TANGERINES di Zaza Urushadze, Estonia 2014, 87’

Anni Novanta. Un villaggio in Abcasia, dove le colline sono ricoperte da foreste, c’è il mare e i giardini sono colmi di alberi di mandarini. L’Abcasia è in guerra con la Georgia per la separazione. E’ su questo sfondo che si svolgono le vicende dell’anziano Ivo, contrario a cogliere il raccolto nel mezzo della guerra, e di Markus, ma la guerra incombe…

Presentazione con slide a cura di Valerio Raffaele – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

sabato 20 maggio, ore 18.30 e 20.30

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 6 (con tessera Filmstudio 90 o Arci)

TANGERINES (replica)

sabato 20 maggio, ore 21

Circolo Calcinate del Pesce/Tara Yoga & Ayurveda – ingresso con tessera Circolo o tessera CSEN, costo euro 3.

DOMANI (replica)

Dopo il film, ristoro in cortile.

domenica 21 maggio, ore 18 e 20.30

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 6 (con tessera Filmstudio 90 o Arci)

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE di Ciro Guerra, Colombia/Venezuela/Argentina 2015, 125′

L’epico racconto del primo incontro, l’approccio, il tradimento e l’amicizia tra uno sciamano dell’Amazzonia, ultimo sopravvissuto del suo popolo, e due esploratori che diventano i primi uomini a viaggiare nel nord-ovest della regione amazzonica, alla ricerca della conoscenza ancestrale…

lunedì 22 maggio, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso euro 5 (con tessera Filmstudio 90 o Arci)

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (replica)

martedì 23 maggio, ore 21

Tradate, Cinema Paolo Grassi 4k – ingresso euro5/rid.4

PELLEGRINI A MILANO (replica)

A seguire:

ALLA RICERCA DI UN SENSO di Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière

Francia/Guatemala/ India/ Italia,/Messico/ USA/Gran Bretagna 2017, 88’

Equipaggiati di una piccola telecamera, Marc e Nathanaël cercano di capire cosa abbia portato allo stato di crisi attuale e da dove possa arrivare il cambiamento. Dall’India al Guatemala, passando per San Francisco e l’Ardèche, le loro convinzioni iniziano a vacillare…Il loro viaggio iniziatico è un invito a riconsiderare il nostro rapporto con la natura, con la felicità e con il senso della vita.

mercoledì 24 maggio, ore 21

Malnate, Mulini di Gurone – ingresso gratuito

VOICES OF TRANSITION di Nils Aguilar, Francia/Germania 2012, 65′

Un film di propaganda resiliente, una collezione di alternative possibili all’agricoltura intensiva, allo spreco di risorse e all’impoverimento del pianeta. Un doveroso documentario di controinformazione e sensibilizzazione al pensiero ed alla pratica bio.

Dalle 20, ristoro “condiviso” con gli Amici dell’Anello, a cura di Legambiente.

Giovedì 25 maggio, ore 21

Varese, Sala Montanari – ingresso a offerta libera

Proiezione dei corti FORESTE, ARGINE AL DISSESTO, 8’ e TERRAZZAMENTI E BIODIVERSITA’, 6’ di Marco Tessaro, Italia 2016

A seguire

FOOD RELOVUTION di Thomas Torelli, Italia 2016, 83’

“Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è un coinvolgente e rivelatore documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. L’obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro.

Interverrà Daniele Piazza.

venerdì 26 maggio, ore 21

Castronno, Sala Polivalente – ingresso gratuito

DOMANI (replica)

Presentazione a cura di Lino Zaltron (Legambiente Castronno) e Marco Lampugnani (Mondi possibili)

sabato 27 maggio, ore 18

Varese, Sala Filmstudio 90 – ingresso libero

MARE CARBONE di Gian Luca Rossi, Italia 2015, 80’

Margherita è di origine calabrese ed è incinta di 8 mesi. In crisi torna nei luoghi dove affondano le sue radici e scopre che, sul sito di una fabbrica abbandonata, una società italo-svizzera vuole costruire una centrale a carbone da 1320 megawatt. Che ne sarà di quel luogo a cui si sente così legata?

Torino Cinemambiente 2015, miglior documentario italiano

lunedì 29 maggio, ore 18 e ore 21

Varese, Cinema Nuovo – ingresso euro 5,00

LA FELICITÀ UMANA di Maurizio Zaccaro, Italia 2016, 85’

Un documentario rigoroso sull’importanza della ricerca della felicità umana a discapito del consumismo e dalla smania di possesso. Un concetto, quello di “felicità”, che è diventato l’oggetto di indagine del regista nel corso della sua vita. Zaccaro incontra una serie di opinionisti interrogati sul tema, includendo esimi filosofi, economisti, attivisti, registi e attori – come Ermanno Olmi e Sergio Castellitto – scrittori, sperimentatori, politici, suore e una semplice vecchietta.

Sarà presente il regista.

martedì 30 maggio, ore 20.45

Balerna (Canton Ticino), Sala ACP – ingresso gratuito

ALTA SCUOLA di Michele Trentini, Italia 2016, 72’

Nel comune di Peio, a 1600 metri di altitudine, la scuola elementare pluriclasse è stata soppressa a favore di un moderno plesso scolastico nel fondovalle che raccoglie i bambini di diversi paesi. Alcune famiglie hanno quindi deciso di optare per l’istruzione parentale, prevista dalla Costituzione Italiana, dando vita a Scuola Peio Viva.

martedì 30 maggio, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90– ingresso gratuito

“La politica agricola comunitaria” incontro a cura di Lipu.

Proiezione dei corti FORESTE, ARGINE AL DISSESTO e TERRAZZAMENTI E BIODIVERSITA’ di Marco Tessaro, Italia 2016

A seguire FONDI RUBATI ALL’AGRICOLTURA di Diego Gandolfo e Alessandro Di Nunzio, Italia 2016, 20’

Un’inchiesta di notevole interesse sociale che racconta come, grazie a contratti fantasma e minacce, molti terreni in Sicilia sono sottratti agli agricoltori proprietari per sfruttare in modo fraudolento i finanziamenti europei. Premio Roberto Morrione 2016

Saranno presenti Patrizia Rossi, resp. naz Lipu per l’agricoltura, e Massimo Soldarini, Lipu

giovedì 1 giugno, ore 20.45

Balerna (Canton Ticino), Sala ACP – ingresso gratuito

ILLMURRAN – MAAASAI IN THE ALPS (replica)

sabato 3 giugno, ore 21

Comerio, Villa Tatti Tallacchini – ingresso gratuito

IL CLAN DELLE VOLPI (Le clan du renards) di Anne e Erik Lapied, Francia 2015, 69’

Nel cuore della Savoia e del Gran Paradiso, in un giorno di neve cinque volpacchiotti vengono al mondo in una cavità tra le rocce, a 1.800 metri di quota. Festival di Sondrio 2016, Premio “Regione Lombardia”.

Dopo la proiezione, brindisi di chiusura.