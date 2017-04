“Dia del libro”: Il liceo Manzoni festeggia Cervantes e Shakespeare

festeggiamenti in onore di Cervantes e Shakespeare

Il “Dia del libro” cade il 23 di aprile giorno della morte sia di Miguel Cervantes che di William Shakespeare, avvenute entrambe nell’aprile dell’anno 1616. E, da qualche anno, il liceo lo ricorda con delle particolari attività

La celebrazione del “Día del Libro” coincide in Spagna con la consegna da parte del re Felipe VI del Premio Cervantes, il massimo riconoscimento per la letteratura in lingua spagnola, ed è in atto dal 1964. In europa, il “dia del libro” viene istituito nel 1993, mentre a livello mondiale è stato istituito da Unesco nel 1995.

Al liceo Manzoni, in particolare, la giornata si celebra con un piccolo evento che prevede alcune manifestazioni, come la lettura, da parte dei professori che non insegnano spagnolo, di brani di Cervantes in lingua originale (abbigliati, tra l’altro, come chi leggeva all’epoca), o una rappresentazione teatrale in lingua, che quest’anno è stata eseguita e curata dagli alunni della classe 3DL . A raccontarlo, alcune delle immagini che potete vedere nella galleria fotografica.

In particolare gli interpreti sono stati: Matteo Varsallona, Quentin Lath Akpa, Katherine Parisi, Grazia Giardini, Giada Bacco, Anita Caffi, Chiara Marchesi, Alessandro Botto, Mattia Maglienti, Edoardo Longo, Samanta Celaj, Giorgia Gaetaniello, Irene Palastanga, Nuvola Wadiyarallage, Martina Bossi, Maria Vittoria Castiglioni, Alessia Cuoci, Letizia Secco, Barnaba De Bortoli, Filippo Valcarenghi, Edoardo Longo, Alessandro Botto, Mattia Maglienti, Anna Gerna, Chiara Baesso, Giulia Benso, Iris Cisari.

La giornata però ha premiato anche un mini concorso multimediale: il primo premio è andato al video “Las Divinas” uno spiritoso “cartone animato fai da te” di Giuditta Aletti, Elena Molinari, Michela Sostero, Gaia Veronese. Ma premi sono andati, tra le altre cose, anche al miglior montaggio (A Los dos Quijotes di Stefano Di Venosa, Stefano Trotta) all’originalità (A Las chicas de la Mancha di Asdghig Balian, Elisabetta Coletto, Cheyenne Corvi, Giorgia Santalucia) al miglior corto di animzaione (Las Locas, di Asia Lombardi e Matilde Belli) e alla drammaturgia (Las cuatro lagartijas di Beatrice Bertoni, Anna Guida, Alice Ossola, Chiara Fernando).