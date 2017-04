Diamo forma alle idee e scopriamo i segreti per crescere con social e news

Faberlab il laboratorio digitale di Confartigianato imprese varese

In un mondo in cui tutti hanno qualcosa da comunicare, qual è il modo migliore per ottenere la giusta attenzione? L’informazione è multiforme e viaggia veloce: lavorare in un contesto così non è semplice, occorre conoscere bene le “regole del gioco”.

L’incontro con Barbara Sgarzi, autrice del libro “Social Media Journalism: strategie e strumenti per creatori di contenuti e news”, fornirà qualche utile consiglio per muoversi in questa nuova era della comunicazione. L’appuntamento, libero ed aperto al pubblico, è organizzato da Confartigianato Imprese e si terrà a Faberlab, in viale Europa 4/A a Tradate venerdì 28 aprile 2017 alle ore 18. A moderare l’incontro sarà Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.

Si affronteranno tre temi chiave per il giornalismo moderno ma non solo, anche per chi desidera avere un ruolo nel web, credibile e di valore: il fact checking, come controllare fonti e notizie, la web reputation, come essere autorevoli e riconoscibili in Rete, la content curation, come seguire la vita dei contenuti dopo la pubblicazione.

L’incontro aiuterà i professionisti della comunicazione a usare gli strumenti giusti ma anche gli imprenditori e la “gente comune” ad utilizzare bene strumenti ormai a disposizione di tutti come Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram e Telegram. L’appuntamento per tutti è al Faberlab, un luogo che si dimostra ancora una volta spazio di cultura e del sapere, punto di incontro e di crescita professionale e umana. FaberLab dà forma alle idee, promuove “l’impollinazione del sapere digitale” grazie alla condivisione delle competenze, all’accessibilità delle risorse e alla ricerca permanente.

nella foto Barbara Sgarzi durante il festival Glocal

Chi è Barbara Sgarzi

Barbara Sgarzi, laureata in lingue, è giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed editoria digitale. Membro di ONA (Online News Association), insegna Social Media all’Università SISSA di Trieste e collabora con numerosi siti e periodici femminili tra cui Grazia, Donna Moderna, Vanityfair.it e Pagina99. Ha gestito la startup di Yahoo! Italia; ha lavorato a Londra all’headquarter europeo di Yahoo! e, tornata in Italia, ha gestito il lancio di Cosmopolitan.it per Mondadori. È stata direttrice editoriale di Leonardo.it. Ha curato il restyling e rilancio di Donnamoderna.com come responsabile dei contenuti. Ha creato e gestito in aula workshop su digital writing, giornalismo online e social media dedicati ai giornalisti per favorire la transizione al digitale, formando le redazioni di Condé Nast, Rcs Periodici e le redazioni di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. È consulente di Rcs libri e De Agostini per la strategia social e le Pr digitali.