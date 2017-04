Diciassettenne investita in via Volonterio: arriva l\'elisoccorso

Una 17enne è stata investita oggi pomeriggio alle 14,30 in via Volonterio proprio in sommità del cavalcavia della ferroviaria. L’incidente ha tenuto con il fiato sospeso l’intero quartiere oltre a provocare code e rallentamenti su tutte le principali direttrici cittadini.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale ma secondo alcuni testimoni la 17enne stava attraversando la strada quando è stata colpita da un 85enne che, a bordo della propria Fiat Seicento, procedeva in direzione di viale Prealpi.

La ragazza è stata colpita dal cofano della macchina, sbalzata contro il vetro e alla fine a terra. Immediata la chiamata alla centrale operativa del 118, si sono fermati oltre al conducente dell’auto anche diversi automobilisti di passaggio e diversi ragazzi del liceo Legnani. Con l’ambulanza della Croce Rossa è arrivata sul posto anche l’elisoccorso atterrato al centro sportivo di via Don Volpi. Per permettere ai soccorritori di stabilizzare le condizioni della ragazzi i vigili hanno chiuso la strada dall’intersezione con via Varese a quella con via Pagani. Alle 15,30 l’elisoccorso ha portato la ragazza, che è sempre stata cosciente all’ospedale Niguarda.