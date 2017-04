Digital Camp, ancora una settimana per le iscrizioni

Foto varie

C’è ancora una settimana di tempo per potersi iscrivere a Digital Camp, la scuola di Varesenews sulla comunicazione digitale che partirà a maggio con la seconda edizione. Giovani neolaureati, studenti laureandi e professionisti che intendono aggiornare le proprie competenze digitali hanno quindi tempo fino a sabato 8 aprile per poter inviare il proprio curriculum e candidarsi a partecipare a un percorso di formazione full time con professionisti ed esperti della comunicazione e del giornalismo che si conclude con uno stage in azienda. Sono già parecchie le candidature pervenute ma le tempistiche ci consentono di estendere il periodo di apertura delle iscrizioni: un’occasione da non perdere!

L’edizione 2017 di Digital Camp

La seconda edizione partirà lunedì 8 maggio e prevederà un percorso di formazione in aula con docenti qualificati provenienti da tutta Italia, esperti di comunicazione e giornalismo e giornalisti stessi della redazione di Varesenews. Sul sito della school è possibile scaricare il bando di partecipazione ed è possibile inviare la propria candidatura compilando nell’area dedicata il form con i propri dati e allegando un curriculum vitae.

Come inviare la propria candidatura

A questo link è possibile scaricare e leggere il bando di partecipazione e recuperare tutte le informazioni utili. A questa pagina, invece, è possibile compilare il form e inviare il proprio curriculum per candidarsi alle selezioni. Ecco le scadenze per poter partecipare alla seconda edizione di Digital Camp:

- 8 aprile scadenza iscrizioni;

– dal 10 al 14 aprile colloqui di selezione;

- 20 aprile pubblicazione della lista ufficiale dei partecipanti selezionati.

Cos’è Digital Camp

Digital Camp è un percorso di formazione dinamico e di alto profilo che offrirà un’irripetibile occasione per avere una dimensione di insieme su tutti i temi principali del mondo digitale: un’immersione totale in un fenomeno in continua evoluzione, un momento di confronto con esperti del settore e con la possibilità di conoscere da vicino realtà che hanno saputo innovare.

Si tratta di un percorso di formazione ma anche una porta aperta in azienda, a stretto contatto con la realtà di Varesenews e dei partner del progetto.

L’iniziativa di Varesenews è finalizzata alla costruzione di competenze per i nuovi professionisti della comunicazione e dell’informazione e, più in generale, alla promozione e diffusione della cultura digitale nelle realtà lavorative.

I partner della seconda edizione

Questa iniziativa nasce in stretto contatto con le più importanti realtà imprenditoriali e le principali associazioni di categoria del territorio ed è partita nel 2016 dalle loro esigenze per costruire un percorso formativo capace di rispondere ai bisogni delle imprese. Tra i partner della seconda edizione ci sono: Varesenews, Hagam, Eolo, Confartigianato Varese, l’Unione Industriali di Varese, Studio Volpi, Tigros, Morandi Tour, Eoipso, Openjob Metis e Boga.