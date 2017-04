Dimas affonda una Pro Patria senza spunti

Varie tigrotti

Niente da fare per la Pro Patria che continua a “tossire” lontano dallo “Speroni” e non riesce a invertire la rotta né a capovolgere il pronostico a Crema. La squadra di Bonazzi perde con il minimo scarto contro la Pergolettese – 1-0, risolve Dimas a inizio ripresa – senza però creare grandi palle gol per provare a espugnare il “Voltini”. I Tigrotti restano così al quinto posto ma devono iniziare a guardarsi le spalle perché il Pontisola (4-1 al Caravaggio) ora è a cinque lunghezze dai bustocchi che ospitano l’ultimo posto disponibile per i playoff.

Peccato perché la Pergolettese – che ha legittimato il successo – non è sembrata una corazzata irresistibile, ma è riuscita a imporre il proprio gioco e, in un momento di pressione, ha trovato il colpo risolutivo.

LA PARTITA

Tocca ai padroni di casa fare la partita nella prima frazione di gioco, in particolare con Dimas che è il giocatore più pericoloso per la truppa di Lunghi. La Pro, costretta spesso a difendersi, vede immediatamente Colombo sulla liste degli ammoniti e concede un paio di punizioni all’attaccante brasiliano che in occasione della seconda (11′) va vicino al vantaggio.

L’elenco delle palle gol è piuttosto avaro ma comunque tutto favorevole ai gialloblu, che ci provano con Bodini – azione personale e tiro alto –, con Arpini, ma senza esito, attorno alla mezz’ora e con Pedrabissi che conclude sul fondo senza trovare la deviazione vincente di Bodini in scivolata.

Il gol gialloblu pare maturo e sembra arrivare proprio a pochi secondi dallo scadere del primo tempo, quando Dimas viene servito in area, all’altezza del dischetto del rigore, ma tenta la battuta al volo che sorvola la porta di Monzani.

Dopo la pausa la Pergolettese torna a premere con convinzione e nel giro di pochi attimi sfiora il vantaggio con Xamin e Pedrabissi. Proprio dal piede di quest’ultimo nasce l’azione dell’unica rete del match: al 6′ della ripresa doppio cross in area tigrotta e sul secondo tentativo la palla raggiunge il solito Dimas. Conclusione angolata di testa, Monzani arriva a toccarla ma non riesce a evitare l’1-0.

Bonazzi prova allora a cambiare uomini e atteggiamento: dentro Arrigoni e Gherardi ma la partita di quest’ultimo dura appena 7′ a causa di un guaio muscolare che lo toglie di mezzo subito. Dentro quindi Cappai ma nel frattempo, al 13′, è Bortoluz a sfiorare il pareggio nella più nitida palla gol per gli ospiti (inzuccata che sfiora l’incrocio).

Da qui in avanti comunque, la Pergolettese rischia davvero poco e, anzi, potrebbe raddoppiare al 39′ quando un errore della difesa permette a Ibe (subentrato a Pedrabissi: Lunghi ha cambiato tutte e tre le punte) di sfidare Monzani: il portiere se la cava ed evita il bis. Proprio nel recupero, poi, Cappai ci prova in diagonale ma non impensierisce più di tanto Leoni. Finisce 1-0, con la Pro che concede anche una punizione pericolosa, ma sfumata, a tempo scaduto.