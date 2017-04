“Disconnessi” fuori dall’orario di lavoro: l’Insubria tutela i dipendenti

email apertura

L’Università degli Studi dell’Insubria riconosce il “Diritto alla disconnessione” – già legge in Francia, ma non ancora in Italia – per tutto il personale tecnico amministrativo.

Si riconosce, quindi, il principio della non reperibilità extra lavorativa. Infatti, dalle 20.00 alle 7.00 del giorno seguente e in tutti i fine settimana e festivi chi riceve mail, telefonate e altro ha il diritto di non rispondere e di concentrarsi sulla vita personale e non soltanto professionale. In più, con cadenza trimestrale, è previsto il “Giorno dell’indipendenza dalle e-mail”, in cui si favoriscono le riunioni brevi al posto di messaggi di posta elettronica.

L’uso delle tecnologie, dunque, deve essere calibrato e permettere al cervello di riposare. Staccare serve per avere maggiore efficacia lavorativa, eliminando l’errata convinzione che la connessione no-stop sia indice di produttività.