Disoccupazione: in provincia un giovane su 4 non ha lavoro

Giovani e lavoro, in Lombardia va meglio il calo del tasso di disoccupazione, a quota 18,7% per chi ha da 15 a 29 anni nel 2016 rispetto al 20,8% dell’anno precedente, anche se sono distanti i livelli di dieci anni fa, quando era intorno al 8%. In linea col dato regionale Milano (18,6%).

Più alto il tasso a Varese e a Mantova (quasi 24%). Più basso a Pavia, Como, Bergamo, Cremona, Lecco (tra il 14% e il 16%). La Lombardia fa meglio della media italiana della disoccupazione giovanile (28,4%). Ma in Europa, nella fascia d’età fino ai 25 anni, in Lombardia con il 31% di disoccupazione rispetto al 20% dell’Unione, è meno facile lavorare. Emerge da un’analisi della Camera di commercio di Milano su dati Istat 2016 e Eurostat 2015.

Ha dichiarato Federica Ortalli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano: “Nel nostro territorio, i giovani rappresentano un punto di riferimento da cui partire per il rilancio dell’economia e per il futuro delle aziende. Milano è sempre più attrattiva verso i giovani, non solo dal nostro Paese, ma anche a livello internazionale. Grazie alla capacità di offrire formazione negli studi di vari livelli e settori, ma anche per la possibilità di sbocchi lavorativi rispetto ad altre città. Ecco perché come Camera di commercio, anche con l’incontro di domani, intendiamo dare un contributo alle imprese, affinché si aprano sempre di più all’inserimento e alla valorizzazione di giovani nelle organizzazioni, risorse preziose per ripensarsi, evolversi e ri-orientarsi e sfruttino opportunità e vantaggi offerti da alternanza, tirocini e apprendistato”.