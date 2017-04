In provincia di Varese 103mila assunzioni nel 2016

lavoratore apprendista

Nel 2016 il mercato del lavoro varesino ha offerto 103mila opportunità occupazionali. Un dato inferiore a quello dei dodici mesi precedenti, quando furono 111mila i contratti stipulati, ma ugualmente significativo alla luce di almeno due fattori: la forte riduzione degli incentivi occupazionali del Governo e il venir meno dell’effetto Expo, che nel 2015 aveva generato lavoro. Inoltre, altro elemento positivo, il saldo tra entrate e uscite ha fatto segnare complessivamente un +1.630. Nell’anno precedente invece, nonostante il maggior numero di ingressi, il saldo si era fermato a +364.

Quest’analisi – condotta dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio sulla base dei dati del Settore Lavoro della Provincia – conferma la persistenza di un certo dinamismo occupazionale sul nostro territorio, pur con tutte le difficoltà che ancora sta attraversando l’economia varesina.

CONTRATTI PIÙ FLESSIBILI

La riduzione degli incentivi occupazionali legati al lavoro a tempo indeterminato ha portato a una diminuzione di questo tipo di assunzioni, che nello scorso anno sono state il 15% del totale, quando nel 2015 valevano il 22%. Di contro, tornano ad aumentare le forme più flessibili: il contratto a tempo determinato (41% delle assunzioni 2016) e quello somministrato (28%).

SCENDE LA DISOCCUPAZIONE

Intanto anche il tasso di disoccupazione risulta in discesa, pur con la permanenza di una forte preoccupazione soprattutto rispetto alle fasce giovanili. Entrando nel dettaglio, le cifre ci dicono che in media nello scorso anno sono state 34mila le persone in cerca di occupazione in provincia di Varese, di cui 14mila uomini e 20mila donne (dati Istat su base campionaria). Il tasso di disoccupazione è così sceso all’8,2%, in diminuzione rispetto al 2015, quando era al 9%. La disoccupazione varesina resta però superiore in media a quella lombarda (7,4%), ma ancora lontano da quella italiana (11,7%). A livello regionale, nel 2016, Varese era al terzo posto tra le province lombarde per tasso di disoccupazione, preceduta solo da Mantova (8,7%) e Brescia (8,6%).

In questo quadro, ancora una volta, sono soprattutto i giovani ad aver risentito in modo più forte degli effetti recessivi del mercato del lavoro: in provincia di Varese la disoccupazione giovanile (15-24 anni) è salita dal 32,1% del 2015 al 36,7% del 2016, con punte del 30,2% per i maschi e del 43,8% per le femmine. A livello nazionale lo stesso tasso ha toccato, lo scorso anno, quota 37,8%. Oltre i 35 anni il tasso di disoccupazione provinciale è, invece, sceso al 4,8% (in miglioramento rispetto al 2015, quando era 6,6%), attestandosi a un livello tra i migliori in Lombardia. Ciò conferma il fatto che l’emergenza lavoro riguarda soprattutto le fasce giovanili, in particolare le ragazze.