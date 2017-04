Distretto del Commercio e Siscotel in consiglio comunale

consiglio comunale tradate

Nuovo consiglio comunale in programma per lunedì 10 aprile, alle 21, nella sala Consigliare di piazza Mazzini. Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. rinnovo convenzione Siscotel.

2. costituzione associazione del distretto urbano del commercio di Tradate.

3. controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva della revisione acustica territorio comunale.

4. interrogazione urgente relativa all’illuminazione pubblica di via Silvio Pellico, presentata dal consigliere Accordino.

5. mozione urgente relativa all’istallazione di un rallentatore di velocità in via Monte Santo, presentata dal consigliere Accordino.

6. seguiranno le interrogazioni e mozioni rimaste inevase nei precedenti c.c.