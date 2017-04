Diverse zone di Busto Arsizio senz’acqua

Foto varie

Intere zone di Busto Arsizio sono senz’acqua o con poca pressione dai rubinetti dalla tarda sera di ieri. Le segnalazioni arrivano da diversi quartieri e sono state condivise dai frequentatori della pagina Facebook “Nuovo Sei di Busto Arsizio Se…”. Manca l’acqua in zona via Adua/caserma dei Carabinieri, in zona Stazione Fs, ieri sera (martedì) in zona Redentore (via Quintino Sella).

Da Alfa, la nuova società che gestisce le reti idriche in provincia di Varese, fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per individuare il problema e ripristinare il servizio laddove si sono registrate diminuzioni di pressione. Ancora da chiarire le cause del problema.