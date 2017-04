Divieti di sosta, ma anche cellulare alla guida: ecco perchè è arrivata la multa

Cardano al Campo

Un report preciso delle multe staccate da gennaio ad aprile a Cardano al Campo. E’ stato realizzato dalla Polizia locale in accordo con l’amministrazione comunale.

“E’ stata una proposta del comandate Simona Berutti – spiega il sindaco Angelo Bellora -. Lo facciamo per una questione di trasparenza, ma anche per fare in modo che i cittadini siamo più consapevoli delle violazioni che vengono commesse”.

Dall’1 gennaio al 20 aprile ci sono state 425 multe, 151 per parcheggi dove non è permesso e 80 in zona principalmente a disco orario. 108 le multe per divieti durante la circolazione, ma tante anche quelle per chi guida senza cintura o è al volante mentre usa il cellulare. “Oltre alla trasparenza, l’obiettivo è poter diminuire le violazioni e quindi le multe” spiega Bellora.

Rispetto alle zone, le vie più “colpite” sono quelle del centro. “Ma anche in periferia, in via Volta, ci sono state diverse multe perchè le auto vengono parcheggiate in modo pericoloso e limitano la visibilità. Riconosco che l’attività di presidio del territorio soffre comunque della carenza di organico. Abbiamo cinque agenti, un ufficiale e il comandante. Speriamo di poter integrare a breve almeno di una unità”.

Numeri alla mano, Bellora si toglie però anche qualche sassolino. “Questa scelta di trasparenza è un modo per richiamare gli automobilisti, e non solo, al rispetto del Codice, ma anche per smentire qualche “leggenda metropolitana” fatta girare in questi giorni“.