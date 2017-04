Dodici denunce per i ragazzi del centro sociale Telos

Sono una dozzina gli attivisti del centro sociale Telos denunciati nelle ultime settimane dall’Amministrazione comunale, su input del sindaco Alessandro Fagioli, in merito all’occupazione temporanea, di un weekend, dell’ex centro per l’impiego di piazza Indipendenza.

In sostanza i giovani hanno invaso la palazzina nel pomeriggio di venerdì 10 marzo si sono dedicati alle pulizie, concedendosi una partita a calcio nel piazzale, mentre si svolgeva la via Crucis con il cardinale Angelo Scola. Sabato mattina hanno iniziato la giornata con una partita di rugby, seguita da un pranzo en plein air, al parco dell’ex Seminario. Il pomeriggio è stato dedicato ai graffiti realizzati sotto lo sguardo curioso dei saronnesi e di decine di uomini della polizia di stato e dei carabinieri che hanno presidiato la zona fino all’una di notte quando è finito il concerto organizzato per festeggiare gli otto anni dalla prima occupazione dello storico spazio di via Milano. Domenica mattina alla spicciolata i giovani si sono dileguati lasciando solo graffiti e bottigli vuote a dimostrare il loro passaggio.

Ed è proprio per i graffiti realizzati all’interno e all’esterno della struttura, inutilizzata da anni, che l’Amministrazione ha denunciato per danneggiamenti una dozzina di persone. Del resto prima che il Comune chiudesse nuovamente la palazzina, nel corso della settimana successiva, sono stati realizzati diversi interventi di pulizia, per eliminare rifiuti e bottiglie vuote, ed anche la tinteggiatura delle due facciate della palazzina.