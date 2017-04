Domenica delle Palme, la processione

La processione del 14 agosto al Sacro monte

Processione, domenica 9 aprile, a Luino. È la processione delle Palme, per la quale è giunto il nulla osta da parte della polizia locale.

L’evento avrà luogo alle 10 e 15 con ritrovo presso la Chiesa di san Biagio, via dei Martiri, via Campagna, piazza Piave, Chiesa Parrocchiale.