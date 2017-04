La domenica delle monetine fa il bis

Foto varie

La prima edizione è stata un successo, e così Gennaro Gesuito da Arcisate rilancia “La domenica delle monetine”, raccoglie nuovi testimonial e finalizza meglio il suo progetto.

Domani, domenica 23 aprile, chiunque voglia alleggerire borsellino e salvadanaio dal peso delle “inutili” monetine rosse, potrà portarle dalle 10 alle 17 al Caffè Biffi di piazza del Podestà, a Varese, contribuendo così all’acquisto di una cyclette per gli ospiti del Day hospital oncoematologico della Fondazione Ascoli, all’Ospedale del Ponte.

A sostenere la causa di Gennaro Gesuito anche il ciclista professionista Carmelo Foti del Team Leopard, che sarà presente per tutto il pomeriggio al Caffè Biffi per fare foto, autografi e per donare la sua maglia con dedica ai bambini.