Domenica la rievocazione storica del circuito motociclistico “Città di Luino”

Domenica 30 aprile si terrà la Rievocazione storica del circuito motociclistico “Città di Luino”, manifestazione sportiva non competitiva.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti attorno alle 9.30 al piazzale Ex Svit, pranzo alle 12 e inizio della manifestazione alle 14 e ringraziamenti alle 18.

La Polizia Locale ha autorizzato lo svolgimento dell’evento nel centro città, in particolare:

– nel piazzale Ex Svit adiacente via Veneto, in via Veneto, in via XV Agosto, in via XXV Aprile nel tratto di strada compreso tra via Veneto e piazza Risorgimento

– in piazza Risorgimento in una sua parte nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via XV Agosto.

Le zone sopracitate verranno pertanto chiuse al traffico dalle 13.00 alle 18.00.

Tutti coloro che desidereranno partecipare alla manifestazione potranno usufruire a titolo gratuito del parcheggio situato nell’ area ex Visnova (vi si accede dalla rotonda dell’ospedale in via Voldomino, è aperto abitualmente al mercoledì durante la giornata di mercato ).