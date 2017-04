Dona 5mila euro al canile: «Piuttosto che allo Stato, li do ai cani»

Foto varie

Quando la beneficienza va oltre i confini territoriali. Questa è una storia davvero interessante, non solo per gli amici degli animali.

Tutto nasce da un canile privato di Malnate. A spiegare meglio come è andata la dinamica è Marco, il gestore: «Da qualche tempo avevamo problemi economici e allora mi sono rivolto a un po’ di persone. Mi ricordavo di un tale, un certo Alessandro Proto che voleva comprare il Parma. E’ di Milano ma vive a Lugano. Gli ho scritto su Linkedin perché lui è molto attivo, spiegando la situazione. Questa mattina mi sono arrivati 5.000 euro in contanti in una busta Ups e un bigliettino da visita. Il gesto è stato davvero inaspettato».

Sul bigliettino, come si legge nella foto, ci sono poche parole ma ben chiare: “Piuttosto che pagare lo Stato preferisco far mangiare i cani. Usateli bene. A.P.”.