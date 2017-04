Donna investita e schiacciata contro un’inferriata

Era cosciente ma con una gamba piuttosto malconcia la donna che questa mattina, 27 aprile verso le 11 è stata travolta da un’auto a Cuvio lungo la sp 45 dir, in una curva non lontano dall’edicola.

Sembra, da una prima ricostruzione della polizia locale di Cuveglio, che il veicolo stesse provenendo dalla direzione opposta a quella in cui l’anziana stava camminando per strada e abbia perso il controllo, finendo per schiacciare la donna contro una cancellata, e poi girarsi

Sul posto sono arrivate, oltre che le forze dell’ordine, anche un’ambulanza e l’elisoccorso di Como, oltre che due mezzi dei vigili del fuoco di Luino.

La donna era cosciente all’arrivo dei soccorsi ma lamentava un forte dolore alla gamba.

La ferita è stata immobilizzata e imbarcata a bordo dell’elisoccorso che ha poi raggiunto l’ospedale.

Per qualche minuto la strada è rimasta interrotta e il traffico ha poi ripreso,regolato dagli agenti sul posto.