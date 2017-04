Dopo le feste torna Bustolibri

Foto varie

La prossima settimana riprenderà il programma degli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Ecco il calendario completo:

– martedì 18 aprile alle 21 la Galleria Boragno tornerà ad accogliere Mara Di Noia per la presentazione del suo ultimo romanzo “Vertigine” (Milena Edizioni, nella foto). L’autrice, medico veterinario e terapista alimentare, ha fondato Vegachef e conduce due trasmissioni dedicate ai temi della cucina naturale: “DiversamenteVeg” su Kristall Radio e “Piatti e ciotole” su Radio24. La presentazione del suo libro, incentrato sulla “doppia vita” della protagonista Miriam in bilico tra realtà, sensazioni e fantasie, sarà l’occasione per parlare con il pubblico di salute, cibo, vita e animali.

– venerdì 21 aprile alle 21 terzo appuntamento con il corso di Invito all’ascolto della musica classica tenuto dal Maestro Diana Re: un percorso multimediale per imparare ad apprezzare meglio l’universo musicale e arrivare a un ascolto consapevole. Ogni incontro ha per tema una pietra miliare della letteratura musicale: questa volta toccherà alle Sinfonie di Beethoven, mentre nella quarta e ultima tappa (venerdì 5 maggio) sarà analizzato il Bolero di Ravel.

La partecipazione a ciascun incontro ha un costo di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la libreria al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

Ricordiamo inoltre che da venerdì 14 a domenica 30 aprile la Galleria Boragno ospiterà la mostra fotografica “Grafismi di luce” di Stefano Ciol, nell’ambito della sesta edizione del Festival Fotografico Europeo. L’esposizione resterà aperta il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, con l’esclusione della domenica di Pasqua.

È sempre possibile, infine, acquistare online a prezzo scontato i biglietti per “Tempo di Libri”, la fiera dell’editoria italiana organizzata dalla Fabbrica del Libro. Per usufruire dello sconto di 2 euro e dell’accesso alla “fast lane”, che permette di evitare le code all’ingresso, ai clienti Bustolibri.com basterà inserire il codice libreria 5453598823 sul sito ufficiale www.tempodilibri.it.