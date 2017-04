Dopo le fiamme alla “Piatti freschi” si contano i danni

Per gli oltre 50 vigili del fuoco è stato un duro lavoro spegnere l’incendio che si è sviluppato venerdì 11 aprile all’interno Piatti Freschi Italia, azienda di 220 dipendenti con sede a Marnate Nizzolina. In viale Kennedy presso l’azienda è rimasto un presidio fisso di vigili del fuoco per controllare e spegnere gli ultimi focolai.

