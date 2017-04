Doppia benedizione per i centauri del Motoclub

Doppia motobenedizione per i 300 centauri che domenica mattina hanno partecipato, in piazza Libertà, al motoraduno, anche d’auto d’epoca organizzato dal Moto Club cittadino.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente Dario Severgnini – grande entusiasmo e soprattutto grande partecipazione sia al raduno sia alla parte storica. In piazza c’erano una cinquantina di Vespa e un centinaio di mezzi dagli anni Cinquanta ad oggi con una grande rappresentativa di moto Guzzi”.

A benedire le moto, ma soprattutto i centauri don Angelo Ceriani che ha ripetuto la benedizione a causa di qualche problema con l’audio. “Mi raccomando la prudenza – ha concluso rivolgendosi ai proprietari delle moto esposte – la benedizione aiuta ma la prudenza è la prima cosa”.

Terminata la messa alle 10.45 tutti in sella per una lunga sfilata per le vie del centro, partita da via Portici che ha portato le moto fino in via Biffi dove c’è stato un momento conviviale organizzato da Moto Club con la collaborazione della Saronno Point.