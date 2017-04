Doppio attentato in Egitto durante la domenica delle Palme

Immagini varie Italia

Doppio attentato in Egitto domenica 9 aprile, in due chiese dove si stava celebrando la domenica delle Palme. La prima esplosione è avvenuta all’interno dell’edificio a Tanta, una città sul delta del Nilo, e ha provocato 25 morti e 78 feriti. La seconda è avvenuta ad Alessandria, la principale città copta egiziana, ed è stata registrata fuori dalla chiesa di San Marco, dove era presente il patriarca della ChiesaTawadros II. Stando a un primo bilancio, fornito dal ministero della Sanità egiziano, si sono stati 11 morti e 35 feriti. Gli attentati sono stati rivendicati dall’Isis.

«Vicinanza ai cristiani copti e orrore e preoccupazione per quanto accaduto in Egitto» Lo afferma Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, delegata dal presidente Maroni a porre in essere le azioni utili a contrastare il radicalismo islamico, commentando quanto accaduto in Egitto. L’assessore prosegue: «Ma anche un richiamo a chi, nel nostro Paese, continua a ignorare il principio di reciprocità e, in spregio a ogni forma di legalità, non fa nulla per contrastare il dilagare di pseudo centri culturali islamici che altro non sono che moschee abusive e assolutamente incontrollate».