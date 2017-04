Dote trasporti lombarda per i pendolari dell’alta velocità

alta velocita treno progetto

Parte ufficialmente la Dote trasporti lombarda. Su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, la Giunta ha infatti approvato criteri e modalità per erogare un contributo ai pendolari dell’Alta Velocità della linea Milano-Brescia che fanno un utilizzo integrato dei mezzi di trasporto pubblico.

CONTRIBUTI FINO A 90 EURO - “Offriremo un contributo – ha spiegato Sorte – che varia da 10 a 90 euro al mese a seconda dell’abbonamento scelto. La Dote sarà riconosciuta a tutti i residenti in Lombardia, indipendentemente dal reddito, che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità per tratte interne tra Milano, Brescia, Desenzano e Peschiera del Garda (rientra nell’area della tariffa regionale). Possono richiederla i titolari di abbonamenti AV integrati validi per viaggiare sia sui treni Alta Velocità sia sui treni regionali e suburbani ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano”.

PERCHE’ LA DOTE - Dal 1° gennaio 2017, infatti, la trasformazione dei treni FrecciaBianca in FrecciaRossa ha di fatto reso non più utilizzabile la Carta Plus da parte dei pendolari della Milano-Brescia determinando un considerevole aumento di spesa per gli abbonamenti ai pendolari che utilizzano sia i treni AV sia i treni regionali ed eventuali altri mezzi pubblici.

SERVIZIO AV INTEGRATO E A PREZZO INTERESSANTE – ‘La Dote – spiega Sorte – e’ una vera e propria forma di tutela dei nostri pendolari. In questo modo riusciremo a garantire loro l’utilizzo integrato del un servizio ad un prezzo interessante’.

ACCORDI CON ATM E BRESCIA MOBILITA’, STIMATE 1.800 ‘DOTE’ – ‘Prima di varare questo importante e innovativo provvedimento – ha continuato l’assessore – abbiamo infatti stipulato vantaggiosi accordi con Atm e Brescia Mobilita’ che oggi ci

consentono di offrire un servizio a 360°. Da una prima stima possiamo gia’ dire che saranno almeno 1.800 le richieste della dote’.

IL CONTRIBUTO – Il contributo varia in base al tipo di abbonamento acquistato e alla tratta:

– Abbonamento per treni Alta Velocita’ + treni Regionali e Suburbani: da 10 a 30 euro di contributo mensile.

– Abbonamento per treni Alta Velocita’ + treni regionali e suburbani + trasporto urbano nelle localita’ di origine e destinazione (Milano, Brescia, Desenzano): 40 euro al mese.

– Abbonamento per treni Alta Velocita’ + IVOL (Io viaggio ovunque in Lombardia) mese/trimestre/anno: dai 70 ai 90 euro per mensilita’.

QUALCHE ESEMPIO – Ecco una simulazione sulla Milano-Brescia:

a)Unico Rail Lun-Ven qualsiasi orario: 160 euro

Dote Trasporti: 10 euro al mese.

b) Integrato Full Milano-Brescia: 205 euro

Dote Trasporti: 40 euro al mese.

c) Unico Rail Milano-Brescia + IVOL (io Viaggio Ovunque in

Lombardia) mese: 267 euro

Dote Trasporti: 70 euro al mese.

d) Milano-Peschiera AV Lun-Ven 242+IVOL 107=349

Dote Trasporti: 90 euro al mese

DOMANDE DAL 1° LUGLIO - La Dote trasporti e’ prevista per gli abbonamenti Alta Velocita’ validi nel periodo compreso tra gennaio 2017 e giugno 2018. Le domande di contributo potranno essere presentate online alla Regione Lombardia attraverso la piattaforma ‘Siage’ (www.siage.regione.lombardia.it) a partire dal 1° luglio 2017. Per la richiesta sara’ necessario conservare gli abbonamenti e essere in possesso di Spid oppure tessera Crs/Cns con relativo Pin e lettore.