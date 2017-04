Doveva essere detenuto, i carabinieri lo trovano a spasso

Immagini di carabinieri

Doveva ancora scontare sei mesi di reclusione per furto in abitazione, ma si aggirava in zona residenziale ed è stato “pizzicato” dai carabinieri.

Protagonista un 45enne di Cassano Magnago, fermato nella serata di giovedì 20 aprile dai carabinieri di Cassano, impegnati nei consueti servizi di perlustrazione notturne.

L’uomo, disoccupato e pregiudicato, è stato notato da solo a bordo di una vecchia Fiat Punto: fermato dai militari, è risultato – dai successivi controlli – colpito da ordine esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso dal Tribunale Busto Arsizio. Deve infatti ancora espiare una pena residua di sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato in abitazione.

Arrestato, è stato posto ai domiciliari a disposizione autorità giudiziaria mandante.