DoveVivo selezionata nella top-mille del Financial Times

DoveVivo S.p.A., l’azienda milanese specializzata nella gestione di unità e complessi immobiliari ad uso abitativo, è stata inserita dal Financial Times nella prestigiosa classifica “FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies” (le mille imprese europee a maggiore crescita, ndr), pubblicata oggi dal quotidiano finanziario britannico (vd classifica completa su https://ig.ft.com/ft-1000/ )

Più precisamente, DoveVivo S.p.A. è una delle 186 aziende italiane ad essere state incluse nella classifica, collocandosi al 427° posto assoluto, al 73° tra le italiane e al 3° tra le imprese censite nella categoria “property” con fatturato superiore ai 6 milioni di euro. La classifica prende in considerazione oltre 50.000 aziende di 31 Paesi europei e le ordina per la crescita maturata dal 2012 al 2015. DoveVivo, nel periodo in questione, è cresciuta del 40%, continuando poi sullo stesso trend. Nel 2016 i ricavi hanno raggiunto i 12 milioni di euro e un Ebitda di oltre 2 milioni e quest’anno l’obiettivo è di raggiungere i 16 milioni di euro, grazie ad un team che conta attualmente 50 persone, a sua volta in rapida espansione.

Il core business di DoveVivo consiste nello sviluppare un format di gestione abitativa del tutto innovativo, particolarmente apprezzato in un contesto da sempre segnato da regole rigide e tradizionaliste. In concreto, DoveVivo prende in affitto, con contratti di locazione di 4 + 4 anni e autorizzazione al subaffitto, unità immobiliari residenziali attentamente analizzate e valutate. Le ristruttura e, se necessario, ne rinnova l’arredamento, quindi ricerca i conduttori finali con cui stipula contratti di sublocazione, secondo le caratteristiche dell’immobile e del condominio, occupandosi completamente di tutte le connesse pratiche burocratiche.

DoveVivo, insomma, rappresenta, per tutta la durata del contratto, il punto di riferimento per i proprietari e per gli inquilini, offrendo servizi di manutenzione ordinaria, gestione rapida e professionale di interventi straordinari, rapporto con le amministrazioni condominiali e rapporti tra co-inquilini. Oggi è divenuto l’operatore numero 1 in Italia nel settore, con oltre 500 unità immobiliari gestite, per oltre 2.200 posti letto in 4 città: Milano, Roma, Bologna, Como.

DoveVivo è quindi un partner interessante per grandi investitori e operatori istituzionali (enti immobiliari, casse previdenziali, gruppi immobiliari, assicurazioni, …) perché è in grado di intervenire su operazioni di grosse dimensioni nel settore residenziale abbattendo una serie di costi tra cui sfitto, costi gestionali e di rinnovo, perdite su crediti. Allo stesso tempo è il conduttore ideale per soggetti privati che possono affidare a una controparte seria e affidabile la gestione del proprio immobile.

DoveVivo vanta partnership con importanti istituti e enti di formazione per l’offerta di soluzioni ad hoc per una clientela italiana e internazionale di studenti, masteristi e giovani lavoratori.

Un po’ di storia

DoveVivo è stata costituita nel 2007 sulla base di un’idea imprenditoriale di Valerio Fonseca e William Maggio, oggi rispettivamente presidente e amministratore delegato il primo, amministratore delegato il secondo. Da allora, oltre 10 mila inquilini si sono avvalsi dei suoi servizi. I due fondatori detengono rispettivamente il 52 e il 26% del capitale. L’ulteriore 22% del capitale è detenuto da altri soci tra cui Roberto Nicastro, già direttore generale di Unicredit e Presidente delle Good Banks e della Cassa del Trentino, Maurizio Cereda, già vicedirettore generale e consigliere di amministrazione di Mediobanca e altri business angels provenienti dal settore finanziario.

La Classifica FT 1000

La classifica “FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies” censisce e pone in graduatoria, in partnership con l’istituto di ricerche tedesco Statista, tra i più seguiti portali di statistica del web, le 1000 aziende a maggior tasso di crescita, per l’edizione di quest’anno, registrato tra il 2012 e il 2015 tra 50.000 aziende in 31 Paesi.