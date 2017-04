Droga e alcol, maxi controlli nella notte

Maxi controllo dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nella notte scorsa e durante le prime ore della mattina. Nel corso del servizio sono stati tratti in arresto: un trentacinquenne di Castellanza, disoccupato, che nel corso di un posto di blocco è risultato colpito da un ordine di carcerazione con una pena residua di un anno e otto mesi per reato di ricettazione.

E’ stato inoltre arrestato un 55enne di Fagnano, durante i controlli all’interno di un locale pubblico, perchè colpito da ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli sono stati inoltre fermati per guida in stato di ebrezza quattro uomini, tra i 25 e i 50 anni, della provincia di Varese. Un altro uomo invece, è stato trovato in possesso di un coltello di 18 cm, occultato nel porta oggetti della propria vettura. Infine, quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche sostanze stupefacenti.