Due concerti per chiudere l’anno dell’Accademia Musicale

concerto musica accademia musicale

Due Concerti Straordinari a conclusione di un Anno Accademico intenso e ricco di soddisfazioni che premiano il lavoro serio, onesto e paradossalmente silenzioso dell’Accademia Musicale “Città di Castellanza” che ha tra i suoi primari obiettivi quello di formare nuovi, seri e professionali giovani musicisti.

Due Concerti che gratificano due Classi di indirizzo musicale opposto: la Classe di Canto Modero-Jazz e quella di Canto Lirico e che anticiperanno di qualche settimana la “Grande Stagione Concertistica” “così la definiamo noi Docenti”, dice il Direttore Marco Colombo, perché coinvolge con ben dieci Concerti gli studenti dell’Accademia Musicale, giovani e “Over Anta”.

Venerdì 28 Aprile 2017 ore 20,30 “Il cielo in una stanza” viaggio nella musica degli anni sessanta, realizzato con la Direzione Artistica di Fiorella Zito e con la collaborazione di Silvia Cittadini.

Martedì 9 Maggio 2017 ore 14,30 Concerto straordinario a conclusione della stagione Concertistica UniversiterInConcerto, “Libiamo nei lieti calici” pagine scelta da Traviata di Giuseppe Verdi con la direzione Artistica della soprano Emanuela Maggioni e del tenore Gian Franco Ferrari. Il Concerto sarà preceduto da una presentazione dell’Opera a cura del Maestro Marco Colombo Martedi 2 Maggio 2017 ore 14,30.

Tutti gli appuntamenti saranno tenuti presso la Sala Concerti di Villa Pomini con ingresso libero e gratuito.

«Se è per noi Docenti -prosegue il Maestro Colombo- è una grande soddisfazione costatare che parecchi nostri giovani studenti possono al termine del previsto percorso musicale ministeriale accedere al Triennio di Laurea presso i Conservatori di Stato è altrettanto grande la gratificazione che riceviamo da allievi con qualche annetto sulle spalle che applicandosi nello studio di uno strumento musicale, coronano quel sogno che per anni hanno tenuto chiuso in un cassetto».

Dieci Concerti dove i risultati musicali raggiunti da interpreti Castellanzesi e non, potranno essere apprezzati da tutta la cittadinanza con ingresso libero per ogni appuntamento.