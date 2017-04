Due furti in azienda in 7 giorni, rubati 800 chili di ottone

Foto varie

Due colpi in meno di dieci giorni: la refurtiva ottone e rame. Una banda ben organizzata ha “visitato” per la seconda volta la ditta Ellebi di via Besnate a Caiello di Gallarate.

Si tratta dell’azienda della quale è titolare il presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide Galli alla quale sono stati sottratti complessivamente ottocento chili di ottone in barre da tre metri l’una oltre ai danni a materiali, macchinari e porte d’accesso ancora da quantificare.

Nell’ultima intrusione, che risale alla notte tra lunedì 10 e martedì 11 aprile, i malviventi hanno anche aperto un buco nel muro con un piccone per penetrare all’interno dell’azienda. Fortunatamente il frastuono ha fatto scattare l’allarme e attirato l’attenzione del custode provocando la fuga dei ladri.

A rivelarlo è lo stesso presidente Galli, con una premessa: «In entrambi i casi devo ringraziare le forze dell’ordine, per la rapidità, la competenza e la puntualità con la quale ci hanno supportato». Vigilare sul territorio non è semplice, ma le imprese stanno facendo di tutto per supportare gli sforzi di carabinieri e polizia: «Nel nostro caso, per esempio, siamo dotati di un sistema di antifurto e abbiamo una custode accanto all’azienda. A questo punto ci doteremo anche di un sistema di telecamere».

«Forze dell’ordine, sistema giudiziario e la stessa Regione sono impegnati, a vari livelli e a vario titolo, nel difendere un bene privato, quello delle aziende e dei cittadini, che è anche bene collettivo a supporto del benessere del territorio – riflette il presidente Galli – Quello che però, a mio giudizio, può migliorare, è la chiarezza delle regole a tutela di coloro che pagano le tasse e lo fanno con l’obiettivo di poter lavorare al meglio qui, a casa propria».

