È derby tra Gorillas e Skorpions. D’Auria in Nazionale

È tutto pronto al “De Peverelli” di via Sette Termini a Varese per il derby cittadino di football americano. Sabato sera – 29 aprile – a partire dalle ore 21, i padroni di casa dei Gorillas sfidano gli Skorpions in un match importante per la qualificazione ai playoff di Seconda Divisione.

Le due squadre hanno fino a questo momento il medesimo record, una vittoria e tre sconfitte: chi vince quindi può agguantare la seconda piazza del girone F oltre a garantirsi una differenza punti favorevole. La partita si prospetta entusiasmante e dal risultato incerto.

Domenica 30 aprile invece, a Bienate, scendono in campo anche i Blue Storms Busto Arsizio che comandano il girone con tre successi in quattro gare (fatale, come alle varesine, il turno interdivisionale…). I rossoblu giocheranno a partire dalle 13 contro i Crusaders Cagliari nel più classico dei “testacoda”, visto che i sardi sono ancora a quota zero e hanno l’occasione di “blindare” il primato in graduatoria.

D’AURIA IN AZZURRO

Dopo l’ottimo l’esordio di sabato scorso al “Franco Ossola” contro una selezione giovanile statunitense, il tackle sinistro dei Gorillas Maximilian D’Auria è stato nuovamente convocato in Nazionale under 19 per la difficile trasferta di sabato 6 maggio a Belgrado. Nella capitale serba gli azzurrini sfideranno i padroni di casa in una gara che vale il passaggio del turno agli Europei di categoria.

Grande soddisfazione in casa biancorossa, quindi, per la chiamata: D’Auria è molto giovane e ha saputo bruciare le tappe diventando così il primo atleta del club a vestire la maglia azzurra. Con Maximilian ci sarà anche Paolo Ambrosetti, presidente dei Gorillas e team manager del Blue Team under 19.