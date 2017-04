E’ finita la vernice, slitta di un anno il piano della sosta

Un contrattempo inatteso bloccherà, per almeno un anno, il nuovo piano della sosta di Varese: i bidoni di vernice che Palazzo Estense avrebbero dovuto utilizzare per dipingere i quasi 2mila nuovi stalli blu sono attualmente stipati nei magazzini, ma sono troppo pochi rispetto al fabbisogno. E inoltre, il colore blu regolamentare per il codice della strada, appare oramai sbiadito.

Palazzo Estense si è subito attivato per una acquistare una nuova fornitura di vernice, ma sono sorti due problemi. Il primo é finanziario: il costo è molto alto e farebbe sballare il bilancio richiedendo una apposita discussione per variare lo stanziamento iniziale. Il contrattempo potrebbe inoltre riaprire i giochi sulla decisione dell’intero piano poiché necessita di una nuova votazione in consiglio comunale. Il secondo problema è che anche la strada alternativa di effettuare l’acquisto tramite la Consip, a Roma, non è percorribile, poiché il 30 marzo sono scaduti i termini per le pubbliche amministrazioni per richiedere acquisti collettivi in collaborazione con lo Stato centrale.

Ed ecco la soluzione trovata dalla giunta, che a suo modo è un inedito. Dunque, Palazzo Estense ha deciso di aspettare un po’ di tempo, ricorrendo a piccoli acquisti di vernice scaglionati nel tempo per non incidere sul bilancio: farà, in sostanza, un po’ come quando compriamo un‘auto o televisore a rate, e lo paghiamo mese per mese. Ogni 30 giorni circa il municipio farà arrivare le tolle di vernice blu nei magazzini comunali, fino al raggiungimento dell’occorrente per pitturare l’asfalto di tutte le zone della sosta.

Ma c’è di più: Palazzo Estense farà di necessità virtù e trasformerà l’incidente in un’opportunità per una grossa riforma cittadina, nel 2018. Gli acquisti di vernice non riguarderanno solo gli stalli blu, ma verranno introdotte anche delle colorazioni sperimentali in linea con le tonalità delle fasce di parcheggio. Ad esempio la zona più costosa di Piazza Monte Grappa è stata definita la zona rossa e dunque i 150 stalli previsti saranno dipinti di rosso.

I parcheggi per le donne incinta sarranno rosa e così sarà acquistata della vernice rosa. La novità riguarderà inizialmente solo la fascia più costosa, poiché per non ingenerare confusione si è deciso di non riformare gli altri colori.

L’altra novità riguarda il pass residenti gratuito cambia rispetto all’attuale e dovrà contenere la foto tessera del possessore, a colori, per agevolare i controlli.

L’ultima novità riguarderà le neomamme e i possessori di cani: negli stalli delle motociclette sarà possibile anche lasciare i passeggini dei bambini (ma senza il minore), mentre nei parcheggi fuori sosta di via Sempione e di via Verdi saranno riservate, dal 2018, dieci postazioni per i cani con un servizio di dog sitting da assegnare tramite bando.