È morto il motociclista coinvolto nell’incidente di Brissago

Non ce l’ha fatta Giuseppe Serra, il centauro rimasto coinvolto assieme alla moglie, Giovanna Ballinari, consigliere comunale di Luino, nell’incidente avvenuto a Brissago Valtravaglia la scorsa settimana.

Le ferite riportate nello scontro gli sono state fatali e la città ha appreso della sua scomparsa nella giornata di Pasqua.

“Esprimo tutta la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale a Giovanna, a suo figlio Alessandro e a tutti i loro familiari”, ha detto il sindaco di Luino Andrea Pellicini non appena appresa la notizia.

“Giuseppe Serra ha lottato come un leone, ma non ce l’ha fatta. Lo ricorderemo tutti come una persona perbene, dedita alla sua famiglia e al lavoro. Una persona con valori veri che mancherà molto alla nostra comunità”.